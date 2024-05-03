На Буковине мужчина уклонился от мобилизации "из-за совета брата-военного": что решил суд
В Черновицкой области мужчина получил повестку, однако решил уклониться от мобилизации. Он не пошел служить, потому что такой совет ему дал брат-военный.
У приговоре Глыбокского районного суда Черновицкой области говорится, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным. Однако он не пришел по повестке о явке для дальнейшего отправления в воинскую часть, пишет 24 Канал.
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Какое решение принял суд
В документе говорится, что мужчина призывного возраста категорически отказался от прохождения военной службы по мобилизации, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности.
В судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном признал полностью, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте и искренне раскаялся. Также указал, что он является сиротой и имеет только родного брата, который проходит службу в ВСУ по контракту, участвует в боевых действиях и советовал ни в коем случае не идти служить,
– говорится в приговоре суда.
Также в приговоре отметили, что мужчина просил суд строго его не наказывать и согласился на наказание, которое предложил прокурор в судебных прениях.
Поэтому мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, то есть в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.
Ему назначили наказание в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы. Однако в течение 30 суток со дня провозглашения приговора суда всеми участниками процесса, а обвиняемым – со времени получения копии приговора, можно подать апелляцию в Черновицкий апелляционный суд через Глыбоцкий районный суд Черновицкой области.
Изменения в сфере мобилизации в Украине
- В Украине приняли новый закон о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая 2024 года. Согласно ему, все мужчины призывного возраста должны обновить военно-учетные данные в ТЦК и СП. Это касается и мужчин за рубежом. Подробнее об изменениях читайте здесь.
- Представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко рассказал, что военнообязанные должны проходить ВВК ежегодно, потому что заключение комиссии действует год. Ведь за год состояние здоровья человека может измениться.
- Также в Украине больше не будет "ограниченно годных" к службе. Закон об этом вступит в силу уже 4 мая. Мужчины призывного возраста, которые относятся к этой категории должны до 4 февраля 2025 года пройти повторную военно-врачебную комиссию, которая отнесет их к "непригодным" или "годным" к службе.