У вироку Глибоцького районного суду Чернівецької області мовиться, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним. Проте він не прийшов за повісткою про явку для подальшого відправлення у військову частину, пише 24 Канал.
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Яке рішення ухвалив суд
У документі мовиться, що чоловік призовного віку категорично відмовився від проходження військової служби під час мобілізації, попри попередження про кримінальну відповідальність.
В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав повністю, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті та щиро розкаявся. Також вказав, що він є сиротою та має лише рідного брата, який проходить службу у ЗСУ за контрактом, бере участь у бойових діях та радив ні в якому разі не йти служити,
– мовиться у вироку суду.
Також у вироку зазначили, що чоловік просив суд суворо його не карати та погодився на покарання, яке запропонував прокурор в судових дебатах.
Тож чоловіка визнали винним за статтею 336 кримінального кодексу України, тобто в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.
Йому призначили покарання у виді 1 року та 10 місяців обмеження волі. Однак протягом 30 діб з дня проголошення вироку суду усіма учасниками процесу, а обвинуваченим – з часу отримання копії вироку, можна подати апеляцію до Чернівецького апеляційного суду через Глибоцький районний суд Чернівецької області.
Зміни у сфері мобілізації в Україні
- В Україні ухвалили новий закон про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Згідно з ним, всі чоловіки призовного віку мають оновити військо-облікові дані в ТЦК та СП. Це стосується й чоловіків за кордоном. Детальніше про зміни читайте тут.
- Представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко розповів, що військовозобов'язані повинні проходити ВЛК щорічно, тому що висновок комісії діє рік. Адже за рік стан здоров'я людини може змінитись.
- Також в Україні більше не буде "обмежено придатних" до служби. Закон про це набуде чинності вже 4 травня. Чоловіки призовного віку, які належать до цієї категорії мають до 4 лютого 2025 року пройти повторну військово-лікарську комісію, яка віднесе їх до "непридатних" або "придатних" до служби.