У вироку Глибоцького районного суду Чернівецької області мовиться, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним. Проте він не прийшов за повісткою про явку для подальшого відправлення у військову частину, пише 24 Канал.

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Яке рішення ухвалив суд

У документі мовиться, що чоловік призовного віку категорично відмовився від проходження військової служби під час мобілізації, попри попередження про кримінальну відповідальність.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав повністю, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті та щиро розкаявся. Також вказав, що він є сиротою та має лише рідного брата, який проходить службу у ЗСУ за контрактом, бере участь у бойових діях та радив ні в якому разі не йти служити,

– мовиться у вироку суду.

Також у вироку зазначили, що чоловік просив суд суворо його не карати та погодився на покарання, яке запропонував прокурор в судових дебатах.

Тож чоловіка визнали винним за статтею 336 кримінального кодексу України, тобто в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Йому призначили покарання у виді 1 року та 10 місяців обмеження волі. Однак протягом 30 діб з дня проголошення вироку суду усіма учасниками процесу, а обвинуваченим – з часу отримання копії вироку, можна подати апеляцію до Чернівецького апеляційного суду через Глибоцький районний суд Чернівецької області.

Зміни у сфері мобілізації в Україні