Теперь можем требовать то, что нам нужно, – нардеп о Меморандуме по соглашению об ископаемых

Украина и США подписали Меморандум о соглашении о полезных ископаемых. Однако это лишь первый шаг к партнерству между странами в этом направлении.

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире 24 Канала рассказал, что соглашение о полезных ископаемых имело "окно возможностей" для подписания накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. После этого это окно было закрыто. Сейчас у Украины нет такой насущной необходимости подписывать что-либо исключительно ради интересов США.

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По мнению нардепа, ситуация сейчас на стороне Украины.

Почему США спешат с "украинским вопросом"

"И именно мы должны вести переговоры с Соединенными Штатами и требовать то, что нам нужно. Ведь за 100 дней правления Трампа нечего продемонстрировать или отчитаться перед американским народом. Он может придумывать и формировать свою альтернативную реальность – это его право, но фактически показать ему нечего", – сказал Олег Дунда.

Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты Америки пытаются как можно быстрее решить "украинский вопрос" в течение текущей недели. Украина, по мнению Дунды, может этим воспользоваться.

К слову, что США заявили о возможности выхода из переговорного процесса в случае, если одна из сторон будет медлить с достижением результатов. Вашингтон ожидает прогресса по мирному урегулированию в Украине в течение ближайших дней.