Спасал младших братьев и сестер: на Черниговщине 12-летний парень собственноручно обезвредил FPV-дрон

В Семеновке Черниговской области российские дроны едва ли не постоянно терроризируют местное население из-за близости к границе. 12-летний Анатолий Прохоренко 18 апреля самостоятельно обезвредил вражеский FPV-дрон, который летел на его младших братьев и сестер.

Журналисты Общественного рассказали историю семиклассника и пообщались с его семьей.

Как парень обезвредил российский дрон?

Анатолий в тот день играл во дворе, когда увидел вражеский БпЛА, который летел на его младших братьев и сестер.

"Только присел, смотрю – он наверх. Говорю: "Все, 15 секунд, и рву!". Выбегает мой племянник и кричит: "Рви!". Я рву и вижу, что он пошел разгоняться вверх", – поделился он воспоминаниями.

Парень рассказал, что заметил, как дрон теряет управление, и в критический момент принял решение его остановить, после чего аппарат упал примерно за 100 – 150 метров в кусты.

Семиклассник рассказал, как обезвредил вражеский дрон: смотрите фото Общественного

Анатолия навыкам работы с оптоволокном ранее научили знакомые военные, и именно эти знания помогли в ситуации. По его словам, тогда он действовал инстинктивно, ведь рядом были его братья и сестры, за которых он волновался больше всего.

Парень признается, что впервые столкнулся с подобной ситуацией и испытывал страх, однако впоследствии эмоции изменились.

Я уже почти ничего не боюсь. Да, страх "Шахеда" еще есть. Но, пожив в Семеновке, когда оно летало над головой, то не страшно,

– признался Анатолий.

Отец парня, Владимир Полторацкий, отмечает его выдержку и самоконтроль в сложной ситуации, называя сына надежной поддержкой для семьи. При этом он признался, что парень "страха нагнал всем: и матери, и отцу".

В то же время специалисты по подготовке операторов БпЛА отмечают, что такие действия являются крайне рискованными, поскольку дроны часто работают в связке с другими наблюдательными аппаратами, а вмешательство в их работу может сделать человека приоритетной целью.

Обратите внимание! Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов рассказал 24 Каналу, что обычные FPV-дроны можно глушить средствами радиоэлектронной борьбы, однако против дронов на оптоволокне такие методы неэффективны, ведь они управляются через кабель. Кроме того, операторы могут находиться на безопасном расстоянии и не требуют подниматься на высоту.

Сейчас семья Анатолия переехала в Чернигов из-за ситуации с безопасностью и планирует оформить статус внутренне перемещенных лиц. Парень учится в 7 классе, помогает отцу с техникой и интересуется механикой. После пережитого он говорит, что хотел бы связать будущее с военным делом и работой с дронами.

Интересно, что у них внутри. Из чего они сделаны и как их обезвреживать,

– поделился парень.

Обстрелы Черниговщины: что известно о попадании?

В Черниговской области 25 апреля в результате российских атак погибли два человека, еще семеро получили ранения. Обстрелы повредили жилые дома, больницу и хозяйственные постройки.

Ранее, 7 апреля, российские войска ударили по зданию налоговой инспекции в Новгороде-Северском, а также атаковали Прилуки, где было повреждено здание городского совета.