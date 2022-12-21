Нашли арсеналы, которые оккупанты спрятали во время бегства с Черниговщины

Правоохранители продолжают находить оружие, оставленное россиянами во время контрнаступлений ВСУ весной. Все боеприпасы будут переданы украинским защитникам.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Они провели контрдиверсионные мероприятия в приграничных районах Черниговской области.

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Следователям удалось найти новые тайники русского оружия. Оккупанты оставили средства поражения, когда бежали с Севера Украины.

Находки СБУ

Со схронов изъяли десятки ящиков с реактивными снарядами и боеприпасы для противотанкового вооружения. В частности, в одном из населенных пунктов Менской территориальной общины враг оставил около 300 артиллерийских боеприпасов. Там было оснащение даже реактивных систем залпового огня "Град".

Что еще нашли сотрудники СБУ:

более 100 единиц зарядов в ручные противотанковые гранатометы в лесополосе возле областного центра;

на бывшем блокпосту врага в Черниговском районе был танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тысячи патронов к нему;

в заброшенном здании Корюковского района была реактивная противотанковая граната РПГ-26 и примерно 300 патронов разного калибра.

Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям Вооруженных Сил Украины,

– добавили в СБУ.

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