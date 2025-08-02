В Черниговской области были слышны взрывы. Оккупанты ударили по региону ракетой.

В 07:58 в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Черниговской области 2 августа?

В 08:00 мониторинговые каналы сообщили о скоростной цели в направлении Черниговщины. Через две минуты они уточнили, что по региону был нанесен баллистический удар. Оккупанты ударили ракетой, запущенной с территории Курской области.

Напомним, что вечером 1 августа россияне атаковали Харьков дронами. Вражеский БПЛА типа "Молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе города. В 21:44 Игорь Терехов рассказал о десяти пострадавших, из которых трое детей. Среди них – младенец 5 месяцев.

Также к вечеру захватчики обстреляли беспилотниками Сумы. В результате атаки поврежден железнодорожный вокзал, в частности, окна в поезде №45 Харьков – Ужгород.