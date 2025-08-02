О 07:58 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Чернігівщині 2 серпня?

О 08:00 моніторингові канали повідомили про швидкісну ціль у напрямку Чернігівщини. За дві хвилини вони уточнили, що по регіону було завдано балістичний удар. Окупанти вдарили ракетою, запущеною з території Курської області.

Нагадаємо, що увечері 1 серпня росіяни атакували Харків дронами. Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі міста. О 21:44 Ігор Терехов розповів про десятьох постраждалих, з яких троє дітей. Серед них – немовля 5 місяців.

Також надвечір окупанти обстріляли безпілотниками Суми. Внаслідок атаки пошкоджено залізничний вокзал, зокрема, вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород.