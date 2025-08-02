Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті