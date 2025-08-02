Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

08:24, 2 серпня

Відбій загрози балістики по областях.

08:21, 2 серпня

У Києві відбій.

08:06, 2 серпня

У Чернігівській області пролунали вибухи, пишуть місцеві телеграм-канали.

08:01, 2 серпня

Моніторингові телеграм-канали пишуть про ціль на Чернігівську область.

08:00, 2 серпня

Монітори писали про загрозу балістики з Курської області.

Імовірний пуск ракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400.

07:58, 2 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.