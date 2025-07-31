Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Йдеться про ракетну небезпеку.

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Що відомо про повітряну тривогу?

Повітряну тривогу в українських областях оголосили о 13:56. Відбій загрози пролунав о 14:09.

Увага! Уся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– попереджали оборонці неба.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, уночі 31 липня ворог запустив на Україну 317 засобів повітряного нападу – 309 БпЛА та 8 крилатих ракет. Основним напрямком удару став Київ.

Небо захищали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:00 ППО збила та подавила 291 російську ціль. Зокрема, 288 ударних дронів і 3 крилаті ракети "Іскандер-К".