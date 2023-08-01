На Черниговщину ночью пыталась прорваться вражеская ДРГ: пограничники открывали огонь
Источник:Сергей Наев
Диверсанты минувшей ночью пытались прорваться через украинскую границу в Черниговской области. Украинские пограничники остановили противника.
Четырех вооруженных лиц было замечено пограничниками 2 пограничной заставы с помощью тепловизоров. По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение.
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Враг понес потери и не достиг цели
Огонь заставил противника отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из числа пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины.
Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели,
– заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
Что известно о попытках ДРГ проникнуть на территорию Украины
- На северо-восточных границах Украины с Россией и Беларусью постоянно сохраняется напряжение из-за присутствия российских войск. Враг систематически пытается проникнуть на территорию Украины.
- В начале июня враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.
- Также в июне российская ДРГ пыталась прорваться через государственную границу в Сумской области. Россияне пытались пересечь госграницу вблизи населенного пункта Родионовка, однако попытка была неудачной. Украинские защитники дали достойный отпор оккупантам – враг понес потери и отступил.
- В начале июля россияне сослали своих диверсантов сразу на двух направлениях. Российские диверсанты потерпели неудачу на Северском и Слобожанском направлениях.
- В конце июля Силы обороны отбили очередное заход диверсионно-разведывательной группы российского агрессора в Сумской области.
- Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что основная задача вражеских диверсантов – выявить расположение Сил обороны Украины, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы поразить наших защитников.