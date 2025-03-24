Контроль над Черным морем: какое перемирие на воде было бы приемлемым для Украины

Тишина на воде нужна не только Украине. Однако здесь есть много опасностей для страны, ведь она может потерять много достижений, если провалит переговоры. Украина может согласиться на перемирие на воде только при нескольких важных условиях.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что перемирие на воде для Украины было бы приемлемым только при нескольких условиях. В частности, это прекращение огня без милитаризации Крыма, без милитаризации общей акватории Черного моря, а также привлечение миротворческих или стабилизационных сил третьих стран.

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"Даже если это не военно-морские силы европейских государств, которые имеют определенные трудности с лидером Черноморского региона – Турцией, стремящейся к утверждению своих лидерских позиций. Ну, пожалуйста, хотите быть лидерами? Хотите возглавлять мирный процесс в Черном море? Тогда действуйте решительно", – сказал Павел Лакийчук.

Турция как арбитр в Черном море

Он добавил, что турецкие военно-морские силы, хотя и не базируются непосредственно в Черном море, контролируют проливы Босфор и Дарданеллы. Турецкий флот превосходит любые другие силы в регионе, поэтому он может выступить как арбитр во всей акватории Черного моря.

"Однако их позиция, в частности относительно участия в противоминной коалиции, демонстрирует, что они своим затягиванием фактически "загубили" это дело на корню. Это свидетельствует о том, что Турцию также нужно побуждать к активным действиям", – отметил Лакийчук.

Безопасность судоходства и украинские дроны

Он пояснил, что перемирие на воде означает восстановление свободного судоходства в Черном море не только в украинские порты, но и в целом безопасность судоходства. Поэтому в таком перемирии все заинтересованы. Однако есть свои нюансы.

"Обратим внимание на детали. Украинские дроны и ракеты вытеснили россиян из северо-западной части Черного моря. Наша безопасность там базируется на "Нептунах" и "Гарпунах". Именно они обеспечивают безопасность вплоть до крымского побережья. Когда же россияне пытаются прорваться, наши морские дроны и другие средства отгоняют их подальше", – сказал Лакийчук.

Подводные риски перемирия

Он отметил, что, подписывая перемирие, стоит обратить особое внимание на условия для Украины. Ведь есть понятие свободной экономической зоны. Фактически, если к ней отнести территориальные воды вокруг Крыма, который де-факто оккупирован Россией, то россияне заявят: "Это же наши терводы". В результате они вернут себе две трети акватории.

И не только вокруг Крыма! Они возвращают себе контроль над нашей акваторией в районе Одессы. Они снова нависают над Николаевом и Одессой. Если мы не гарантируем себе средств сдерживания врага, то возвращаем ему возможность действовать возле наших портов, осуществлять диверсии и тому подобное,

– пояснил Лакийчук.

Он добавил, что вторым важным моментом является возвращение российского Черноморского флота в Крым. Силы обороны Украины заставили их отступить в Новороссийск, что значительно сократило их участие в боевых действиях.

Если перемирие не будет содержать четко прописанных военных условий, флот вернется в Севастополь. Там у них сосредоточены ремонтные базы, склады боеприпасов, арсеналы. Итак, они снова получат возможность "нависать" над Украиной и над украинскими морскими путями.

Поэтому Россия может вернуться к состоянию перед блокадой Украины, как это было в декабре 2021 года. Здесь нужно твердо придерживаться своих позиций во время переговоров, чтобы не допустить такого сценария.