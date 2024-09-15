Возле Дональда Трампа снова была стрельба: в каком состоянии американский политик

Вечером 15 сентября стало известно, что у места нахождения Дональда Трампа произошла стрельба. Сам бывший американский президент в этот момент находился в безопасности.

Об этом говорится в заявлении кампании политика от Республиканской партии. Там сказано, что никаких дополнительных деталей относительно стрельбы пока нет.

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Что известно о стрельбе возле Трампа

Представители кампании Трампа заявили, что экс-президент США находится в безопасности после выстрелов вблизи него.

Известно, что американский политик играл в гольф в Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич во Флориде. По словам знакомого источника, после звуков стрельбы движение к территории вблизи Дональда Трампа было немедленно заблокировано.

Впоследствии Секретная служба США заявила, что работает с офисом шерифа округа Палм-Бич над расследованием защитного инцидента с участием Трампа. Секретная служба сообщила, что инцидент произошел незадолго до 14:00 по местному времени.

Журналисты издания New York Post сообщили, что, по предварительной информации, два человека устроили перестрелку возле международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. По словам источников, мишенью этой перестрелки не был Дональд Трамп. Инцидент произошел, когда экс-президент США выходил из своего гольф-клуба.

Источники издания также сообщили, что Трамп никогда не был в опасности и что стрельба произошла в районе за пределами клуба, который известен высокой преступностью.

Собеседники отметили, что Секретная служба заметила подозрительную личность на международном поле для гольфа Trump West Palm Beach и открыла огонь, когда агенты увидели что-то, похожее на ствол пистолета.

В ответ на инцидент союзники Трампа прислали экс-президенту США сообщение поддержки.

Только что общался с президентом Трампом. Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал. Он в хорошем настроении, и он как никогда полон решимости спасти нашу страну,

– написал сенатор Линдси Грэм в соцсети Х.

Ранее покушение на Дональда Трампа произошло 14 июля 2024 года во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. В результате стрельбы у американского политика было повреждено ухо. Стрелка, который пытался замахнуться на экс-президента США, ликвидировали.