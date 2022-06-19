На Донбассе стоящие в очереди за водой люди попали под обстрел: есть пострадавшие, в частности ребенок

Россияне в желании нанести как можно большие потери украинцам не устают обстреливать мирное население. В опасности даже люди, которые просто ждут питьевую воду.

Российские кафиры продолжают совершать циничные преступления против мирных украинцев. В стремлении запугать мирных людей и нанести их как можно больше вреда враг не останавливается ни перед чем. У россиян просто отсутствуют какие-либо моральные ориентиры, которые могли бы их останавливать перед совершением преступлений.

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Обстрел очереди людей, ожидавших воду

Как сообщили в Торецкой городской военно-гражданской администрации, сегодня россияне совершили очередной обстрел города Железное. Враг открыл огонь аккурат во время очередного подвоза в город воды, которой местные жители очень сильно ждали.

К сожалению, в результате обстрела российских оккупантов пострадали. Сотрудник предприятия потерял три пальца, одна женщина получила ранение бедра. Ранение предплечья получила девочка 2013 года рождения. Погибших нет, вероятность повторных обстрелов мирного населения сохраняется.

Война России с Украиной: коротко о последних новостях

В плену ВСУ под Северодонецком сдался один из боевиков так называемой "ЛНР". Как рассказал СБУ, на войну он пошел, чтобы не сидеть в тюрьме. Впрочем, когда возникла опасность потерять жизнь, он решил провести его за решеткой.

Наших героических военных освободили от военного сбора . Также им теперь будет легче оформить пенсию.

Оборона Северодонецка продолжается, наши воины, невзирая на штурм врага, и постоянные огневое влияние ВСУ удается держать оборону города и не дать врагу продвигаться. ССО показали , как они держат город.

Нашим воинам удалось уничтожить как минимум 7 вражеских складов с боеприпасами. Для этого ВСУ понадобилось 7 точных выстрелов. На складах было много боеприпасов, на некоторых из них враг аккумулировал боеприпасы еще с 2014 – 2015 годов.

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