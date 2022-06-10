На Донбассе ВСУ отбили 14 вражеских атак: сбили 4 "Орлана" и уничтожили более 20 единиц техники

Украинские защитники и защитницы 10 июня отразили на Донбассе 14 вражеских атак. На двух локациях продолжаются бои.

Украинские герои продолжают защищать родную землю. В частности, в Донецкой и Луганской областях.

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Российские захватчики на протяжении всей полосы обороны применяются по позициям ВСУ:

боевую авиацию;

реактивные системы залпового огня;

ствольную артиллерию больших калибров;

танки;

минометы разных систем.

Кроме того, враг продолжает готовить по гражданской инфраструктуре, мирным жилым кварталам.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои,

– говорится в сообщении.

Украинские герои продолжают наносить врагу потери. В частности, на Востоке за сутки уничтожили:

4 танка;

2 артиллерийские системы;

11 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники;

1 склад с боеприпасами.

Также украинские защитники и защитницы уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата. Речь идет о типе "Орлайн-10".

Россияне обстреливают Донетчину

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – сообщил, что российские кафиры продолжают обстреливать Донетчину . В частности, враг ударил в жилой дом в Николаевке. Он уже пострадал от действий россиян в 2014 году.

По предварительным данным, в здание попал снаряд из РСЗО "Торнадо". Пострадал местный житель – ему отрубило руку.

Общие потери врага

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские герои уничтожили 30 российских оккупантов . А также – один танк, 2 миномета, 3 АТТ.

По состоянию на 10 мая Генштаб ВСУ сообщил о 31 900 ликвидированных российских военных . Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1409 единиц,

боевых бронированных машин – 3450 единиц,

артиллерийских систем – 712 единиц,

РСЗО – 222 единицы,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,

крылатых ракет – 125 единиц,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

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