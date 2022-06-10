На Донбассе ВСУ отбили 14 вражеских атак: сбили 4 "Орлана" и уничтожили более 20 единиц техники
Источник:Группировка Объединенных сил
Украинские защитники и защитницы 10 июня отразили на Донбассе 14 вражеских атак. На двух локациях продолжаются бои.
Украинские герои продолжают защищать родную землю. В частности, в Донецкой и Луганской областях.
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Российские захватчики на протяжении всей полосы обороны применяются по позициям ВСУ:
- боевую авиацию;
- реактивные системы залпового огня;
- ствольную артиллерию больших калибров;
- танки;
- минометы разных систем.
Кроме того, враг продолжает готовить по гражданской инфраструктуре, мирным жилым кварталам.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои,
– говорится в сообщении.
Украинские герои продолжают наносить врагу потери. В частности, на Востоке за сутки уничтожили:
- 4 танка;
- 2 артиллерийские системы;
- 11 боевых бронированных машин;
- 3 единицы автомобильной техники;
- 1 склад с боеприпасами.
Также украинские защитники и защитницы уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата. Речь идет о типе "Орлайн-10".
Россияне обстреливают Донетчину
Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – сообщил, что российские кафиры продолжают обстреливать Донетчину . В частности, враг ударил в жилой дом в Николаевке. Он уже пострадал от действий россиян в 2014 году.
По предварительным данным, в здание попал снаряд из РСЗО "Торнадо". Пострадал местный житель – ему отрубило руку.Примите во внимание! В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские герои уничтожили 30 российских оккупантов . А также – один танк, 2 миномета, 3 АТТ.
Общие потери врага
По состоянию на 10 мая Генштаб ВСУ сообщил о 31 900 ликвидированных российских военных . Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1409 единиц,
- боевых бронированных машин – 3450 единиц,
- артиллерийских систем – 712 единиц,
- РСЗО – 222 единицы,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.