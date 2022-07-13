В Северском на Донетчине в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет
Источник:Офис генпрокурора
российские оккупанты обстреляли Северск на Донетчине. В результате атаки ранены мальчики в возрасте 2 и 17 лет. Младший ребенок находится в тяжелом состоянии.
Всего из-за полномасштабного вторжения России в Украину пострадало более тысячи детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 13 июля.
Обратите внимание Склады оккупантов снова горят, а Литва не пустила грузы в Россию: основное за 140 день войны
В Северске оккупанты ранили двоих детей
12 июля в городе Северск Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии,
– говорится в сообщении.
Также во время проведения аварийно-спасательных работ во Временном Яру Донецкой области обнаружили тело 9-летнего мальчика. Он погиб в результате вражеских обстрелов 9 июля.
Сколько детей уже погибло
По официальной информации ювенальных прокуроров, на руках россиян 349 погибших украинских детей. Еще более 652 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.
К сожалению, цифры могут быть больше, ведь в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях точные данные узнать невозможно.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 352;
- Харьковской – 190;
- Киевской – 116;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 61;
- Николаевской – 53;
- Херсонской – 52;
- Запорожской – 31.
Обратите внимание – актуальная информация от Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 13 июля: видео