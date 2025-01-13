Боец "Азова" Паук объяснил, почему сейчас ситуация на фронте даже критичнее, чем была в 2022-м

По мнению сапера бригады "Азов" с позывным "Паук", в Украине тяжелая ситуация. Те, кто пошли воевать в начале полномасштабной войны, закончились. А новые люди идут неохотно.

Своим видением "Паук" поделился в интервью 24 Каналу. Сапер считает, что следует снизить мобилизационный возраст. Похожее мнение высказал будущий советник Трампа Майк Волц.

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Почему на фронте тяжелая ситуация

Боец уверен, что проблема в обществе и в его восприятии войны.

Украинское общество довольно инфантильное. То есть риски и угрозы оцениваются абсолютно неадекватно. Часто люди воспринимают мобилизацию как смертный приговор. И для меня это странно. Как видите, я жив, хоть два раза ранен. И таких, как я, – куча. Я не исключение, я обычный сержант. А есть ребята, которые имеют гораздо более героический список,

– сказал он.

К сожалению, только донаты не помогают, ведь нужны воины. Над Украиной дамокловым мечом навис риск потери государственности. Те, кто пошли воевать три года назад, закончились. Не все они погибли: многие ранены, кто-то уволился из армии по определенным обстоятельствам, часть ушла в СОЧ. А заменить этих людей некем.

"То, что происходит сейчас, меня огорчает. Количество людей, которые пополняют ряды Сил обороны, – недостаточное. Поэтому включается метод принуждения. Но ТЦК призывают людей, потому что выполняют задачи Генштаба ВСУ. Есть определенный план, в соответствии с которым надо привлечь в армию определенное количество людей", – поделился боец.

"Паук" считает, что в идеале армия должна перейти на кадровую модель пополнения. Ее ядро должны составлять профессиональные военные, а при необходимости к ним присоединятся резервисты. Но это вариант для армии мирного времени или ограниченных военных операций.

"Сейчас мы не можем себе позволить воевать со второй армией мира только профессиональными военными и резервистами. Это невозможно, поэтому выход один – мобилизация. Украина не исключение, все страны применяют мобилизацию, когда речь идет о больших и длительных войнах", – подытожил сапер.

Военный подчеркнул: если не снизить мобилизационный возраст, Украина может проиграть. Тогда часть людей эмигрирует и будет работать за границей за копейки, а часть останется в оккупации и будет загнана в российскую армию.

К слову, недавно в Сухопутных силах рассказали, почему работников ТЦК демонизируют.