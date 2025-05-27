Бои на большинстве направлений, на Курщине 29 столкновений, – сводка Генштаба

В Генштабе выложили традиционную вечернюю сводку. По состоянию на 22:00 с начала суток произошло 166 боевых столкновений. На 7 направлениях продолжаются бои.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на фронте на вечер 27 мая

На Харьковском направлении отражали 7 атак в районах населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Довгенькое. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении россияне дважды пытались идти вперед вблизи Загрызово, но Силы обороны остановили их.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 24 раза. Они пытались продвинуться в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира. ВСУ отбили 18 атак, продолжается 6 боестолкновений.

На Краматорском направлении захватчики 10 раз атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Майского, Ступочек, Предтечино. Продолжаются 2 боестолкновения.

На Торецком направлении враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Дружбы, Дилиевки и Торецка. В 3 локациях до сих пор идут бои.

В ГШ традиционно уделили много внимания ситуации под Покровском.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Котлино, Орехово, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоновки, Алексеевки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается,

– рассказали в Генштабе.

В течение дня Силы обороны обезвредили там 134 оккупанта, 61 из них – безвозвратно. Уничтожили 7 автомобилей, мотоцикл, 3 БПЛА.

На Новопавловском направлении остановили 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле и в направлении Шевченко. 4 боя продолжаются.

На Ореховском направлении произошло 9 боестолкновений. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоданиловки, но получил отпор.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил. Но россияне нанесли удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Курском направлении было 29 столкновений, 6 продолжаются.