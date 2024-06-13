Такое мнение высказал конгрессмен-демократ США Джим Хаймс в интервью 24 Каналу, отметив, что этой задержки не должно было быть вообще, ведь сейчас Украине приходится расплачиваться дорогой ценой. Также он говорил о предоставлении оружия Украине, выборах в США и вероятности удара ядерным оружием со стороны России – читайте все далее в материале.

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США должны вести себя агрессивнее

Издание Politico сообщило, что президент Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России вблизи Харьковской области. Знаменует ли это переломный момент в политике Байдена в отношении Украины?

Мне было приятно видеть, что президент сделал то, что я, председатель моего комитета и многие другие конгрессмены призывали его сделать, и позволил украинцам использовать оружие, предоставленное США, внутри России. Мы видели, как Россия развернула артиллерию к северу от границы и безнаказанно ее использовала, потому что украинские военные не могли атаковать. Теперь такое оружие доступно.

У нас была задержка с помощью. К счастью, она уже преодолена Конгрессом.

Но пока американские истребители F-16 не летают над Украиной, хотя уже должны были летать, я не хочу называть это переломным моментом. Соединенным Штатам и президенту нужно быть более агрессивными относительно поставок оружия на поле боя в Украине.

Хотя президент Байден снял определенные ограничения на удары, но некоторые из них до сих пор в силе. Например, Украина до сих пор не может нанести удары по России ракетами ATACMS большой дальности.

Поддержали бы вы отмену этих ограничений?

Я считаю, что мы должны снять ограничения, но не полностью. Думаю, что некоторые опасения являются очень реальными. Например, я бы не поддержал возможность наступательных действий вглубь России. Но предоставление украинцам возможности атаковать линии поставок, склады, а также места скопления войск, которые привлечены к нападению на Украину, – все это точно не выходило бы за какие-то пределы.

Поэтому я считаю, что нам нужно быть более агрессивными и ориентированными на будущее относительно того, какое оружие можно использовать, где именно, и какой разведывательной информацией делиться.

Очевидно, что разрешение на удары не должно быть неограниченным. Например, я бы не хотел видеть наступления вглубь России. Я хотел бы видеть истребители F-16 в украинском небе, но я бы не хотел наступательной операции вглубь России с участием этих истребителей.

Верите ли вы, что президент Байден готов быть более агрессивным в отношении российского диктатора?

Я очень надеюсь, что да. Конечно, мне легко это говорить, потому что я не в Белом доме. Я не несу ответственности за те действия, на которые может пойти Владимир Путин. Но, я думаю, что уже за долгий период времени мы поняли несколько вещей.

Владимир Путин может говорить о применении ядерного оружия, но я не верю, что он на это пойдет.

Также думаю, что китайцы очень четко дали понять, что он не должен этого делать.

Мы также знаем, что в ближайшей и среднесрочной перспективе он не совершит нападения на страну НАТО. Для него это было бы самоубийством.

Поэтому я продолжаю верить, что Белый дом был слишком осторожным и консервативным относительно предоставления украинцами тех сил, в которых они нуждаются для победы.

Если украинцам предоставить правильное вооружение и разрешение быть агрессивными, тогда они смогут победить. К сожалению, то, что мы видим сейчас, – это ничья, патовая ситуация. Это не является долгосрочным хорошим решением. Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы предоставить украинцам то, в чем они действительно нуждаются для победы в войне.

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Вы сказали, что Владимир Путин не применит ядерное оружие, но почему тогда вы не поддерживаете снятие всех ограничений на удары по российской территории?

Я уже говорил ранее, что мы должны быть гораздо агрессивнее по предоставлению разрешений на эти удары. По моему мнению, Владимир Путин станет более безответственным в своих действиях и выйдет за пределы той безответственности, которую уже продемонстрировал, если будет верить, что его режим под угрозой.

Если бы он считал, что может произойти что-то, что приведет к потере им власти, тогда нам пришлось бы переоценить ситуацию. Если бы это было вопросом экзистенциального выживания его режима, тогда он мог бы сойти с ума и рассмотреть возможность применения ядерного оружия. Но мы очень-очень далеки от этого.

Сейчас мы находимся на том этапе, когда украинцы делают все возможное, чтобы остановить российское наступление. Нам нужно это сделать и заставить российских военных вернуться к признанным украинским границам.

Боятся ли США падения путинского режима

Вы и ваши коллеги боитесь возможного краха российского режима?

Что ж, это бессмысленная ставка. Имею в виду, что мы уже видели, как Евгений Пригожин шел на Москву, поэтому достаточно бессмысленно верить в возможность падения режима.

В общем это возможно, потому что есть длинная история, как на протяжении разных веков свергали российских лидеров. Но, к сожалению, если вы посмотрите сегодня на весь мир, то увидите, что существует не так много примеров того, когда автократические диктаторы теряли свои должности из-за безответственного поведения. Так что, это не то, на что мы можем рассчитывать.

И я не уверен, что это является нашей целью. Целью является следующее. Нужно сделать так, чтобы Путин понял, что эта война ему обходится очень дорого и нерационально и начал искать выход.

Когда вы начинаете думать о следующем режиме в России, вы знаете, что есть много факторов, которые могут повлиять на это. Цель здесь должна заключаться в том, чтобы Путин осознал масштабы своей ошибки и изменил курс. И пока он продвигается в Харькове, пока на Донбассе все зашло в тупик, он верит, что сможет все выдержать. Нам нужно изменить эту динамику.

Но не считаете ли вы, что администрация Байдена должна придерживаться одной главной цели – помочь Украине выиграть эту войну?

Абсолютно точно. Это очень отличается от того, чтобы помогать украинцам так, чтобы они вели эту войну до наступления патовой ситуации. И, честно говоря, это то, что делает Запад, США, НАТО, другие страны.

Мы предоставили украинцам поддержку, обучение и оружие, чтобы они мужественно и героически оттеснили россиян. Но сейчас мы находимся в патовой ситуации, и нельзя допустить, чтобы эта патовая ситуация сохранялась.

Мы не можем вступить в переговоры с Владимиром Путиным, в результате которых он сможет достичь хоть нескольких своих целей.

Если остальной мир посмотрит на вторжение в Украину и скажет, мол, Владимир Путин не получил всего, что хотел, но все же получил некоторые вещи, тогда это точно не будет тем результатом, с которым мы сможем жить в будущем. Ведь другие диктаторы будут подражать той незаконной и жестокой деятельности Владимира Путина.

Таким образом, вы абсолютно правильно сказали, что нам нужна победа Украины в войне. Сегодня Запад, в частности Соединенные Штаты оказали большую помощь украинцам, но ее достаточно лишь для того, чтобы выжить, но не для того, чтобы победить. Мы должны это изменить.

Вы подписали двухпартийное письмо в Министерство обороны с призывом отменить некоторые ограничения. В письме поднимаются и другие вопросы, в частности, относительно истребителей F-16, увеличения поддержки Украины. Получали ли вы обратную связь от Государственного департамента касательно вашего письма?

Да, мы получили неформальную обратную связь. Знаете, когда стало известно, что президент тайно дал украинцам разрешение на использование оружия для ударов по ту сторону границы на северо-востоке страны, это не было неожиданностью, потому что ряд очень высокопоставленных чиновников в администрации сказали мне и другим, что они понимают, что украинцам это нужно.

Нам действительно нужно ускорить прибытие оружия, в частности F-16. Но мы также можем быть более агрессивными в плане обмена разведывательной информацией. Вы знаете, что есть ограничения по типу разведывательной информации, которой мы делимся, в частности по специфике разведывательных данных. Поэтому, я думаю, что это еще одна сфера, в которой мы можем быть более агрессивными, потому что это будет способствовать успеху Украины на поле боя.

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Задержки с помощью не должно было быть

Вы являетесь членом Комитета по разведке Палаты представителей. Какое влияние будет иметь пакет помощи Украине на сумму около 60 миллиардов долларов и чего вы лично ожидаете от этой помощи?

Когда я думаю об этом, то в голове возникают две вещи.

Во-первых , слава Богу, что это наконец было сделано. До апреля был такой период, когда мы просто не знали, позволит ли спикер Джонсон провести голосование, несмотря на то, что месяцами мы поддерживали это. Поэтому есть ощущение облегчения, что все наконец было сделано.

, слава Богу, что это наконец было сделано. До апреля был такой период, когда мы просто не знали, позволит ли спикер Джонсон провести голосование, несмотря на то, что месяцами мы поддерживали это. Поэтому есть ощущение облегчения, что все наконец было сделано. Во-вторых, что мы сейчас видим на поле боя в Украине. То, что происходит именно в этот момент, является результатом 6-месячной задержки, которую вызвали Республиканская партия и Палата представителей. Для чего? Да ни для чего. И сейчас мы фактически видим последствия этого на поле боя, потому что оружие на 60 миллиардов долларов не может появиться там за одну ночь.

Хорошая новость заключается в том, что оно начинает поступать, но мы находимся в том периоде, когда Украина платит цену за задержку в поставках оружия. Вы слышите цифры о том, что украинские артиллерийские подразделения выстреливают один снаряд на каждые десять снарядов, которые прилетают от россиян.

К сожалению, мы живем в тот момент, когда украинцы расплачиваются за 6-месячную задержку, причиной которой была Республиканская партия в Конгрессе Соединенных Штатов.

Оружие, конечно, поступает, и будет поступать быстрее, но такой задержки никогда не должно было быть.

Как думаете, почему спикер Палаты представителей Майк Джонсон изменил свое мнение?

Эту концепцию поймет любой законодатель в любом законодательном органе. Дело в том, что быть рядовым членом Конгресса – это кардинально другая вещь, чем быть национальным лидером. Национальные лидеры чувствуют на своих плечах бремя истории. Когда вы находитесь в таком положении, что ваши решения влияют на историю человечества, вы думаете по-другому, чем когда просто кричите с задних сидений Конгресса.

Думаю, именно это произошло с Майком Джонсоном. Я снова и снова буду критиковать эту бессмысленную, искусственную задержку, но когда пришло время действовать, спикер сделал именно то, на что мы надеялись.

Думаю, он сделал это, потому что понимал, что может навсегда оставить на себе клеймо мирового лидера, который позволил Владимиру Путину победить, со всеми ужасными последствиями, которые это могло иметь.

Поэтому, думаю, что Майк Джонсон, когда был рядовым конгрессменом, о котором никто никогда не слышал, был совсем другим человеком, чем тот Майк Джонсон, который несет на своих плечах бремя истории.

Как выборы в США могут сказываться на Украине

Давайте обсудим также президентские выборы в США. Как избирательный процесс может повлиять на поддержку Украины? Чувствуете ли вы, что что-то может измениться?

Это интересный вопрос. Вы знаете, в Республиканской партии есть этот изоляционистский, возможно, даже антиукраинский инстинкт, который, конечно, и в дальнейшем будет существовать. Они могут не сохранить свое большинство в Палате представителей, но могут получить большинство в Сенате.

Мы уже увидели этот инстинкт тогда, когда половина республиканцев в Палате представителей проголосовали против помощи Украине.

Так что, независимо от того, кто будет президентом, Джо Байден или Дональд Трамп, этот инстинкт останется и в дальнейшем будет очень опасным для Украины. А, откровенно говоря, и вообще для свободы и демократии во всем мире.

Можно ли это изменить? Представим, что Дональд Трамп фактически выиграл президентские выборы и стал президентом, тогда я бы очень волновался, потому что мы знаем, что Дональд Трамп слабо поддерживает НАТО. В прошлом он использовал Украину для собственной политической выгоды.

Конечно, я не хочу говорить, что Дональд Трамп отвернется от Украины. Посмотрим, как будет на самом деле, потому что он непредсказуемый человек. Но я знаю, что этот фундаментальный инстинкт изоляционизма, это сомнение относительно значения войны в Украине и в дальнейшем будет оставаться важной политической концепцией Республиканской партии.

Дональд Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы Россия вторглась в Украину при его президентстве. Что вы думаете об этом заявлении?

Я не воспринимаю ничего из того, что говорит Дональд Трамп, буквально. Вспомните, что 8 лет назад первым, что он сказал было то, что он собирается построить стену через южную границу США и заставит Мексику заплатить за это.

То есть Трамп ежедневно говорит вещи, которые являются фантастическими и не имеют никакого отношения к реальности, поэтому очень трудно предсказать, что он может сделать на самом деле.

Не кажется ли вам, что демократы могут договориться с республиканцами в случае президентства Трампа, чтобы продолжать поддерживать Украину?

Что ж, это было бы очень сложно. Опять же, помните, что половина республиканцев в Палате представителей проголосовала против помощи Украине. Каждый демократ проголосовал "за", но этот инстинкт существует в Республиканской партии.

В конце концов, даже если Конгресс на 100% поддерживал бы помощь Украине, а такого уровня поддержки сегодня нет, президент все равно является очень важной фигурой в нашей внешней политике и национальной безопасности.

Конгресс может принять еще один законопроект о помощи, а президент может наложить вето. Также у нас есть определенная динамика, мы видим, что республиканцы из кожи вон лезут, чтобы обжаловать осуждение Дональда Трампа в суде в Нью-Йорке.

Почти каждый республиканец в Конгрессе Соединенных Штатов является прислужником Дональда Трампа. Мы это видим снова и снова.

Если Дональда Трампа изберут президентом, многое из того, что сделают Соединенные Штаты будет зависеть от того, что каждый день будет происходить в его голове.

Вы упоминали о том, что суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации. Что вы думаете об этом решении и как оно может повлиять на избирательную кампанию?

В Соединенных Штатах продолжаются дебаты о том, повлияет ли это вообще на выборы. Возможно, и повлияет, но непредсказуемым образом. Учитывая то, каким является Дональд Трамп, я не думаю, что кто-то – даже его самые ярые сторонники – скажут, что это человек глубокой честности и достоинства.

Интересно наблюдать, что даже несмотря на то, каким возмутительным является его поведение, независимо от того, считают люди это преступлением или нет, он все равно обладает поддержкой очень хороших республиканцев в Палате представителей и в Сенате, перед ним все равно сгибают колено. Эти люди его не будут критиковать, а выступят как преторианская гвардия и начнут защищать.

Дональд Трамп, который ведет себя плохо, меня совсем не удивляет, но меня удивляет уровень поддержки и защиты, который он имеет от партии Рональда Рейгана, партии Тедди Рузвельта. Я просыпаюсь каждое утро и до сих пор не могу в это поверить.

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Какие шансы у Байдена победить на выборах

Как вы можете оценить шансы президента Байдена быть переизбранным и шансы демократов получить большинство в Палате представителей и Сенате?

Я думаю, что демократы имеют очень хорошие шансы получить большинство в Палате представителей. Именно там я работаю, поэтому понимаю эту динамику лучше, чем любую другую. Относительно Сената – ситуация очень неопределенная. Откровенно говоря, демократам нужно победить в каждой борьбе за место в Сенате, чтобы сохранить там большинство.

А насчет выборов президента, честно говоря, я вообще не знаю. Это будут невыносимо напряженные президентские выборы, независимо от того, как они состоятся.

И я не имею никакого представления о том, как все может произойти.

О роли Китая в войне в Украине

Какими вы видите нынешние отношения между Соединенными Штатами и Китаем, и как правительство США может противодействовать китайской поддержке российских военных усилий?

К сожалению, китайцы и индийцы ведут очень циничную игру. Они сотрудничают с моральным монстром ради очень дешевой нефти. А в случае с индийцами говорится о поставках военных запчастей.

Это грустно видеть, особенно от моих индийских коллег, ведь, я думаю, что Индия является демократией, в отличие от Китая. Трудно смотреть, как демократия предлагает косвенную поддержку диктаторскому безумию, которое россияне совершают в Украине.

А вот китайцы меня не удивляют. Знаете, если вы лидер Китая или России, Северной Кореи или Ирана, вы понимаете, что ваше выживание зависит от хаоса и неудач в демократических странах. Потому что в конце концов ваш народ скажет: "Посмотрите, северокорейцы смотрят через границу на Южную Корею, а вот иранцы протестуют на улицах".

Поэтому эти диктаторские лидеры образуют альянс изгнанников и ось, которая имеет целью поддерживать диктаторское мышление по отношению к демократиям мира.

Месседж к украинскому народу

Каков ваш личный месседж к украинскому народу в эти решающие времена?

История всегда признает героизм. Вспомните поколение наших бабушек и дедушек, которое понесло столько жертв в Соединенных Штатах, их семьи обходились без мяса, они выращивали овощи на своем огороде. Мужчины той эпохи, которые в основном участвовали в боевых действиях во Второй мировой войне, сегодня считаются героями. Мирные жители Лондона, которые подвергались обстрелам нацистов, считаются героями.

Поэтому в это очень темное и тяжелое время я призываю наших украинских друзей не забывать, что история запомнит вас героическими людьми, которые противостояли наихудшим человеческим инстинктам, олицетворением которых стал Владимир Путин.

И хотя я уверен, что условия в большей части Украины являются ужасными, но история запомнит это поколение украинцев героями!