В Бахмуте погиб майдановец и отец пятерых детей Олег Юрченко
Источник:Владимир Вятрович
В Бахмуте 2 января погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и майдановец Олег Юрченко. У него было пятеро детей.
О гибели Олега Юрченко сообщил эксруководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович. Из пятерых детей, которые были у Юрченко, – четверо несовершеннолетних.
Обратите внимание На фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев: что известно о защитнике
Юрченко возглавлял "один из самых сложных районов" в Луганской области
Вятрович рассказал, что Юрченко был активным в общественной жизни, членом Союза украинской молодежи в Украине и майдановцем.
После победы Майдана пошел на государственную службу строить Украину, а затем на военную защищать ее. Без таких как Олег трудно будет поднимать страну после победы в войне,
– написал Вятрович.
О смерти украинского активиста сообщил и председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.
"В юности – морской пехотинец. Многолетний активист СУМ в Украине, администратор известного дома на "ярвале". Соорганизатор игры "Джура", где был лучшим бунчужным. Активист всех возможных наших революций и Майданов. Отмечен государственным Орденом за мужество", – говорится в его сообщения.
По словам Юрия Юзича, Юрченко возглавлял "один из самых сложных районов" Луганской области.
"Он мог спокойно уехать за границу. Но уехал на фронт. И погиб, как собеседник-воин о котором поет СУМ в своей славе. Тихо спи, без тревог, друг", – написал Юзич.
Россия стягивает силы под Бахмут
- Под Бахмутом продолжаются напряженные и кровопролитные бои для обеих сторон. За прошедшие сутки возле Бахмута оккупанты совершили 229 боевых столкновений и нанесли 259 обстрелов. ВСУ удалось уничтожить 189 российских военных.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что под Бахмутом россияне подключают, помимо регулярных войск, частные армии. Всего там воюют три частных подразделения.
- России не удается захватить Бахмут с мая 2022 года. В Минобороны Британии прогнозируют, что россияне не будут иметь успеха на Бахмутском направлении из-за того, что ВСУ закрепили позиции.