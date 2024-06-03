На фронте впервые зафиксировали новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва"

Российские оккупанты начали использовать в войне против Украины новейшую российскую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва". Систему впервые заметили на поле боя.

Где заметили установку

Фото обнародовал морской пехотинец и OSINT-исследователь Kriegsforscher в соцсети Х (бывший твитер). Указано, что "Мальву" зафиксировал дальний разведывательный беспилотник на территории Белгородской области.

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Система принадлежит 9-й артиллерийской бригаде вооруженных сил России.



На фронте впервые увидели российскую САУ "Мальва" / Фото Kriegsforscher

Первую партию этих САУ российская армия получила в октябре 2023 года. До этого "Мальва" проходила трехлетний цикл испытаний.

Что известно о САУ "Мальва"

Эту САУ разрабатывать начали еще в 2010 году в Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок".

2С43 вооружена 152-мм нарезной пушкой 2А64 с длиной ствола в 47 калибров. Она также применяется в конструкции самоходных гаубиц "Мста-С" и ее буксируемого варианта "Мста-Б".

Ресурс Милитарный пишет, что максимальная дальность ведения огня гаубицы обычными осколочно-фугасными боеприпасами составляет 24,7 километров и около 29 километров – активно-реактивными снарядами.

Аналогичные образцы вооружения, как вот, французская САУ Caesar или украинская "Богдана", благодаря стволу большей длины способны вести огонь на расстояние до 40 километров,

– уточняют аналитики.

С боекомплектом в 30 снарядов ее вес составляет 32 тонны. Это на четверть легче гусеничной "Мста-С". САУ построена на шасси грузовика БАЗ-6010-027, что удешевляет и ускоряет темпы ее производства.