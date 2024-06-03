Де помітили установку

Фото оприлюднив морський піхотинець та OSINT-дослідник Kriegsforscher у соцмережі Х (колишній твітер). Зазначено, що "Мальву" зафіксував дальній розвідувальний безпілотник на території Бєлгородської області.

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Система належить 9-й артилерійській бригаді збройних сил Росії.



На фронті вперше побачили російську САУ "Мальва" / Фото Kriegsforscher

Першу партію цих САУ російська армія отримала у жовтні 2023 року. До цього "Мальва" проходила трирічний цикл випробувань.

Що відомо про САУ "Мальва"

Цю САУ розробляти почали ще у 2010 році у Центральному науково-дослідному інституті "Буревестник" в рамках дослідно-конструкторської роботи "Набросок".

2С43 озброєна 152-мм нарізною гарматою 2А64 з довжиною ствола у 47 калібрів. Вона також застосовується у конструкції самохідних гаубиць "Мста-С" та її буксованого варіанту "Мста-Б".

Ресурс Мілітарний пише, що максимальна дальність ведення вогню гаубиці звичайними уламково-фугасними боєприпасами становить 24,7 кілометрів та близько 29 кілометрів – активно-реактивними снарядами.

Аналогічні зразки озброєння, як от, французька САУ Caesar або українська "Богдана", завдяки стволу більшої довжини здатні вести вогонь на відстань до 40 кілометрів,

– уточнюють аналітики.

З боєкомплектом у 30 снарядів її вага складає 32 тонни. Це на чверть легше гусеничної "Мста-С". САУ збудована на шасі вантажівки БАЗ-6010-027, що здешевлює та пришвидшує темпи її виробництва.