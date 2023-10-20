В Карпатах на горе Брескул заблудились туристы

В Ивано-Франковской области во время восхождения на гору Брескул заблудились двое туристов из Хмельницкого. Они потеряли ориентировку, поэтому обратились за помощью к спасателям.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям получила сообщение о том, что мужчина и женщина заблудились во время восхождения на гору Брескул вечером 19 октября.

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Итак, ворохтянские чрезвычайники отправились на помощь путешественникам. Они нашли туристов и провели их в учебно-спортивную базу "Заросляк".

Оттуда путешественники в удовлетворительном состоянии уехали к временному месту жительства.



Спасатели отыскали двух заблудившихся в горах туристов / Фото ГСЧС

"Горы не прощают ошибок": предостережение от спасателей

Спасатели напоминают гражданам о том, что к туристическим походам следует относиться ответственно. Перед тем как отправиться, нужно узнать прогноз погоды, изучить карту местности, а еще лучше идти с тем, кто хорошо знает местность.

Также важно зарядить мобильный телефон. Спасатели советуют никогда не идти в поход на единицу, не одевать неприметную серо-зеленую или черную одежду, а отдавать предпочтение ярким цветам.

"Так заблудившегося легче заметить во время поиска. Замечательно, если на одежде будут отражающие полоски света", – добавляют спасатели.

Зима в Карпатах

Заметим, что в Карпатах уже достаточно прохладно – 17 октября температура воздуха опустилась до минус 6 градусов. Более того, в Карпатах уже и снежно, как вот на горе Поп Иван Черногорский.

Первый снег в горах выпал еще 8 октября.

! Специалисты советуют пользоваться приложением "Спасение в горах", предназначенным для коммуникации туристов со спасательной службой.