Заблудились во время спуска: на Говерле погиб турист, еще одного – удалось спасти
В Карпатах 8 октября произошла трагедия. Во время спуска из Говерлы по зеленому маршруту заблудились двое туристов. К сожалению, одного из них спасти не удалось.
Сообщение о заблудившихся туристах поступило 8 октября в 11:40. Подчеркнули, что туристы спускались по зеленому маршруту.
Обратите внимание Погибли мужчина и ребенок: в сети показали видео молнии на Говерле
Уже в 12:15 на спасение заблудившихся направили ГПРВ Ворохта-2 и спасателей поста Заросляк.
14.20 одного из заблудших туристов на Говерле нашли между синим и зеленым маршрутом, его спасатели сопровождали в базу Заросляк. Впоследствии между Говерловским водопадом и синим маршрутом нашли 2-го туриста (без признаков жизни), спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако безрезультатно,
– говорится в сообщении.
Тело погибшего транспортировали к подножию горы. Там его передали полиции.Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.
Туристов призывают соблюдать правила безопасности во время походов в горы.
В Карпатах выпал первый снег
В Карпатах по состоянию на 8 октября ухудшились погодные условия. В частности там выпал первый снег. Его зафиксировали на горе Пип Иван – расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Кроме того, температура воздуха опустилась до +1 градуса.