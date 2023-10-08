Заблудились во время спуска: на Говерле погиб турист, еще одного – удалось спасти

В Карпатах 8 октября произошла трагедия. Во время спуска из Говерлы по зеленому маршруту заблудились двое туристов. К сожалению, одного из них спасти не удалось.

Сообщение о заблудившихся туристах поступило 8 октября в 11:40. Подчеркнули, что туристы спускались по зеленому маршруту.

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Уже в 12:15 на спасение заблудившихся направили ГПРВ Ворохта-2 и спасателей поста Заросляк.

14.20 одного из заблудших туристов на Говерле нашли между синим и зеленым маршрутом, его спасатели сопровождали в базу Заросляк. Впоследствии между Говерловским водопадом и синим маршрутом нашли 2-го туриста (без признаков жизни), спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако безрезультатно,

– говорится в сообщении.

Тело погибшего транспортировали к подножию горы. Там его передали полиции.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Туристов призывают соблюдать правила безопасности во время походов в горы.

В Карпатах выпал первый снег

В Карпатах по состоянию на 8 октября ухудшились погодные условия. В частности там выпал первый снег. Его зафиксировали на горе Пип Иван – расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Кроме того, температура воздуха опустилась до +1 градуса.