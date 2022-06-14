На границе Беларусь разместила 7 батальонов, привлекли и подразделения МВД – Демченко

Ситуация на границе Украины и Белоруссии остается сверхнапряженной, однако контролируемой со стороны украинских сил. Беларусь усиливает участок на границе с Украиной, где сосредоточила сразу 7 батальонов.

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" озвучил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает 24 канал.

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Украина отслеживает действия Беларуси

Андрей Демченко заявил, что граница с Беларусью – это участок, который является сверхнапряженным. В то же время он подчеркнул, что ситуация остается контролируемой.

Конечно, мы видим, что власти Беларуси заявляют, что они усиливают границу с Украиной и там присутствуют вооруженные силы Беларуси,

– сказал спикер Госпогранслужбы.

Демченко отметил, что, по сообщению украинского Министерства обороны, Беларусь усиливает участок границы с Украиной и разместила около 7 батальонов в этом направлении.

"По нашей информации, на этом направлении для усиления Беларусь привлекает и подразделения министерства внутренних дел", – сообщил спикер ГНСУ.

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Украина не фиксирует сил, достаточных для наступления

Андрей Демченко сообщил, что украинская сторона на данный момент не фиксирует ударную группировку со стороны Беларуси, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины.

Как сказал Демченко, в Минобороны Украины отметили, что в Беларуси находятся российские подразделения. Но точной информации об их количестве у Украины нет.

Спикер ГНСУ подчеркнул, что с территории Беларуси остается угроза ракетных ударов по территории Украины.

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В Украине не исключают, что Беларусь присоединится к войне

В конце июня в Беларуси планируют провести военные учения. Демченко прокомментировал информацию, увеличивают ли так называемые учения угрозу вторжения Беларуси и количество обстрелов с ее территории.

Украина никогда не исключала, что из Беларуси вооруженные силы присоединятся к российской агрессии,

– ответил он.

Спикер ГНСУ подчеркнул, что украинские силы делают все возможное, чтобы подкрепить это направление. Также он сказал, что действия Беларуси сейчас носят демонстрационный характер, чтобы Украина оставляла необходимое количество сил и не опрокидывала их на более важные направления.

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Белорусские войска приводят к высшим степеням боевой готовности

В Генштабе ВСУ 11 июня также сообщили , что ситуация на границе с Беларусью все еще остается напряженной. В настоящее время белорусские войска приводят к высшим степеням боевой готовности.

В Генштабе отметили, что они отрабатывают практические мероприятия по приему военнообязанных, а также производят снятие с хранения вооружения и военной техники.

В украинской разведке заявили, что с 7 июня вооруженные силы Беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности. Основная цель тренировок: "переход из мирного на военное время".

Согласно последней информации наблюдателей, белорусские войска начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий . Привычные тренировки проходят непрерывно. Уже три раза проводилась проверка сил реагирования и транспортировки белорусских подразделений в приграничные районы.

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