Возле границы Украины с Россией обнаружили большой плавучий объект: пограничники показали видео

Украинские пограничники обнаружили большой плавучий объект в реке Десна недалеко от границы с Россией. Это был понтонный мост россиян.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и опубликовала видео "находки", которую "потеряли" россияне.

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"Неизвестный объект двигался по реке Десна из России. Заметили его в Черниговской области", – говорится в сообщении пограничников.

Защитники следили за объектом, пока он не остановился возле берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой. При каких обстоятельствах они потеряли свою конструкцию – неизвестно.

Саперы проверили объект и уже установили, что металлоконструкция угрозы не несет.

Понтонный мост двигался по Десне: видео

Ситуация на границе: последние новости

Украинские военные усиливают охрану на границе с Россией и Беларусью. Недавно наши защитники провели обучение – прошли полосу препятствий и отработали штурмы.

По данным Генштаба, по состоянию на 7 января в зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

За прошедшие сутки на Северском и Слобожанском направлениях противник сохранял военное присутствие в приграничных районах, вел активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления.

Также россияне наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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К слову, украинские защитники время от времени сообщают о предотвращении попыток проникновения на территорию нашего государства российских диверсионно-разведывательных групп в Черниговской и Сумской областях.

Так, по состоянию на ноябрь 2023 года пресс-секретарь Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрий Повх сообщал, что на северной границе Украины военные ежемесячно фиксируют от 8 до 10 попыток проникновения ДРГ с территории России. Обычно они действуют под прикрытием артиллерии и каждый раз получают ответ от украинских защитников.