В Польше на границе умер третий украинский водитель

На польско-украинской границе 16 декабря умер водитель машины, стоявшей в очереди из-за блокады польских перевозчиков.

Водителю в очереди стало плохо, однако он умер в машине скорой. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

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На польско-украинской границе умер водитель

По словам Владимира Балина, водителя забрала скорая, однако он не доехал в больницу.

Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании,

– сказал Балин.

Это уже третий случай смерти украинского водителя в очереди в результате блокирования польско-украинской границы.

Предыдущие случаи:

11 ноября в Польше на парковке возле пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" умер 54-летний водитель грузовика из Украины, который ожидал пересечения границы.

23 ноября на польской стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева – Краковец" умер еще один украинский водитель.

Сколько грузовиков сейчас на границе с Польшей

В ГПСУ сообщили, что по состоянию на вечер 16 декабря на польско-украинской границе в очереди въезда в Украину ожидают 2400 грузовиков.

Больше всего машин на пункте пропуска Шегини – 1200, чуть меньше на Раве-Русской и Краковец – 550 и 650 соответственно.

К счастью, пока работает разблокированный пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин" в Волынской области. За прошедшие сутки там проехали более 1200 грузовиков.

Однако заметим, что уже 18 декабря поляки снова могут возобновить блокировку этого пункта пропуска. Краевой суд в Люблине разрешил проводить акцию протеста. Однако мэр города еще может подать апелляцию.