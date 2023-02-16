На границе с Украиной белорусские пограничники провалились под лед, они погибли

Вчера 15 февраля в Брагинском районе Беларуси недалеко от украинской границы провалились под лед двое военнослужащих пограничной службы, они погибли.

Лед не выдержал вес двух вооруженных мужчин. Об этом сообщила Гомельская пограничная группа.

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Что произошло на льду

Пограничный патруль в составе лейтенанта, сержанта-контрактника и военной срочной службы выполнял задания по проверке режима государственной границы.

Маршрут проходил в районе поймы Днепра. Когда сержант-контрактник провалился под лед, офицер попытался спасти его, а другого военнослужащего отправил на сушу.

Однако, как отметили в пограничной группе, лед не выдержал вес двух вооруженных мужчин, и оба утонули.

Актуально об угрозе из Беларуси

Россия продолжает наращивать свои силы и технику на территории Белоруссии. Следовательно, недавно стало известно, что страна-агрессорка передала ракетный комплекс "Искандер".

Однако секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сомневается, что российские войска попытаются атаковать с территории Беларуси, ведь там нет для этого достаточных сил.

Россияне и дальше могут использовать территорию Беларуси для дальнейшего террора украинцев. В частности, запуская смертоносные ракеты.

К слову, ранее белорусские пограничники жаловались, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских. Делают это наши бойцы вроде бы с помощью "оскорбительных жестов".

Важно! Сегодня, 16 февраля, самопровозглашенный президент Беларуси озвучил новое заявление о возможном участии войск его страны в войне против Украины. Диктатор разошелся громкими словами, что они "мирные люди". И, мол, не хотят войны. "И ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси".

Да, о российских ракетах с их территории, летевших на украинские дома, Лукашенко вежливо умолчал.