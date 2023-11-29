"У меня было 3 панических атаки": пострадавшая девочка рассказала, как мужчина поджег детей

В Харьковской области пьяный мужчина облил бензином компанию несовершеннолетних и поджег. Пострадавшая девочка Маргарита рассказала, что после инцидента у нее было уже 3 панические атаки.

Жуткими подробностями нападения несовершеннолетняя поделилась в комментарии "Мы – Украина". Она рассказала, как мужчина им угрожал и начал приставать к другим девушкам.

Важно На Харьковщине мужчина облил бензином детей и поджег их вместе с магазином: жуткие кадры 18+

Человек разливал бензин на все

Девочка Маргарита рассказала, что у пьяного мужчины была собственная бутылка с бензином, когда пришел в магазин. Сначала он стоял у кассы и разговаривал. Приблизительно через 15 – 20 минут мужчина подошел к детям и начал им что-то рассказывать. По словам пострадавшей, нападающий сначала начал говорить что-то ее подруге, а затем – вторую Максиму.

"Максиму говорил: "Я вас всех сожгу, я тебя сожгу"", – вспоминает девочка.

Пострадавшая рассказала, что потом одна девочка из компании хотела подняться, но мужчина сильно схватил ее за руку и приказал сесть на место. По словам Маргариты, ей повезло, что ее не трогал нападающий.

Несовершеннолетняя поделилась, что изрядно испугалась в тот вечер.

Когда его сигарета уже была во рту, он начал разливать бензин. Больше всего он вылил на Максима, потом – на газовые баллоны, магазин, шторы и нас. У меня было 3 панических атаки в тот день,

– призналась девочка.

Девочка рассказала подробности о нападении: смотрите видео

Бабушка Маргариты также рассказала, что мужчина подошел к несовершеннолетним, потому что у компании был его племянник – Максим. Нападающий начал приказывать, чтобы дети шли в другой магазин гулять. Более того, он также хвастался, что "крутой", потому что якобы торгует наркотиками.

Бабушка и продавщица рассказали детали о нападающем: смотрите видео

В Харьковской области мужчина пытался поджечь компанию детей: главное