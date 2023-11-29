"У меня было 3 панических атаки": пострадавшая девочка рассказала, как мужчина поджег детей
В Харьковской области пьяный мужчина облил бензином компанию несовершеннолетних и поджег. Пострадавшая девочка Маргарита рассказала, что после инцидента у нее было уже 3 панические атаки.
Жуткими подробностями нападения несовершеннолетняя поделилась в комментарии "Мы – Украина". Она рассказала, как мужчина им угрожал и начал приставать к другим девушкам.
Важно На Харьковщине мужчина облил бензином детей и поджег их вместе с магазином: жуткие кадры 18+
Человек разливал бензин на все
Девочка Маргарита рассказала, что у пьяного мужчины была собственная бутылка с бензином, когда пришел в магазин. Сначала он стоял у кассы и разговаривал. Приблизительно через 15 – 20 минут мужчина подошел к детям и начал им что-то рассказывать. По словам пострадавшей, нападающий сначала начал говорить что-то ее подруге, а затем – вторую Максиму.
"Максиму говорил: "Я вас всех сожгу, я тебя сожгу"", – вспоминает девочка.
Пострадавшая рассказала, что потом одна девочка из компании хотела подняться, но мужчина сильно схватил ее за руку и приказал сесть на место. По словам Маргариты, ей повезло, что ее не трогал нападающий.
Несовершеннолетняя поделилась, что изрядно испугалась в тот вечер.
Когда его сигарета уже была во рту, он начал разливать бензин. Больше всего он вылил на Максима, потом – на газовые баллоны, магазин, шторы и нас. У меня было 3 панических атаки в тот день,
– призналась девочка.
Девочка рассказала подробности о нападении: смотрите видео
Бабушка Маргариты также рассказала, что мужчина подошел к несовершеннолетним, потому что у компании был его племянник – Максим. Нападающий начал приказывать, чтобы дети шли в другой магазин гулять. Более того, он также хвастался, что "крутой", потому что якобы торгует наркотиками.
Бабушка и продавщица рассказали детали о нападающем: смотрите видео
В Харьковской области мужчина пытался поджечь компанию детей: главное
- В селе Станичное в Харьковской области пьяный мужчина пытался поджечь компанию подростков. О жутком инциденте сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
- Болвинов также обнародовал кадры нападения на детей. На них видно, как мужчина начал обливать несовершеннолетних возле магазина, а потом попытался поджечь. Что стало причиной такого нападения – неизвестно.
- Компания, пострадавшая во время нападения, состояла из одного 13-летнего парня и 4 девушек (11, 12, 13 и 17 лет). К счастью, ни один ребенок не пострадал во время нападения.
- Правоохранители уже задержали нападающего, сообщили ему о подозрении и начали уголовное производство. Сейчас этот мужчина находится под стражей. Из-за покушения на умышленное убийство подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.