На Харьковщине прогремели взрывы: оккупанты ударили ракетами из Белгородской области
Россия ударила по Харьковщине из Белгородской области. В регионе прогремели взрывы.
Перед этим оккупанты цинично атаковали мирных людей "Шахедами". Вероятно, этот раз оккупанты ударили традиционно ракетами С-300.
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Что известно о взрывах в Харьковской области
Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 12:35 10 февраля сообщили об опасности для Харьковщины.
Харьковская область – ракетная опасность. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,
– призвали военные.
Впоследствии сообщили, что ракеты летят на Харьков. Первые взрывы прозвучали ориентировочно в 12:34 10 февраля.
Воздушную тревогу в регионе объявили ориентировочно в 12:33. То есть у людей было очень мало времени, чтобы пройти в укрытие.
В местных телеграм-каналах сообщили, что взрывов было несколько и все они прозвучали в Харьковской области.
По состоянию на 12:55 власти еще не комментировали ситуацию в регионе.
Россия атаковала Харьков "Шахедами"
- Россия вечером 9 февраля ударила по Харькову и области дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, оккупанты попали по Немышлянскому району и повредили там гражданскую инфраструктуру. Также враги атаковали гражданскую инфраструктуру в поселке Великий Бурлук на Харьковщине.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия запустила по региону 10 дронов-камикадзе. Из них наши военные сбили 8.
- К сожалению, в Харькове россияне попали в нефтебазу. Оттуда вытекло топливо, которое и привело к тому, что сгорело 15 домов мирных жителей. Во время пожара дома погибли две семьи: муж с женой и трое их маленьких сыновей и пожилая пара.
- Глава ОВА сообщил, что один резервуар нефтебазы еще заполнен, поэтому опасность сохраняется и власти могут расширить зону эвакуации.