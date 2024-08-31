Провели штурмы и освободили территории: Третья штурмовая закрепляется на Харьковщине
Источник:Максим Жорин
Третья штурмовая бригада осуществляет стабилизационные действия в Харьковской области. Враги в свою очередь тщетно пытаются вернуть утраченные позиции.
Еще 22 августа наши военные заявили, что продвинулись вглубь фронта на Харьковщине почти на 2 километра. Поэтому россияне и перебрасывали войска на это направление.
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Какова ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой сейчас продолжаются стабилизационные действия. Проведя удачные штурмы и освободив территории, сейчас необходимо закрепиться,
– заявил Максим Жорин.
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады добавил, что при этом российские оккупанты постоянно:
- пытаются вернуть утраченные позиции,
- бросают на это все новые и новые ресурсы, которые наши бойцы успешно стирают.
Кстати, начальник отдела коммуникаций 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виталий Бицак рассказал, что оккупанты в Харьковской области потеряли большое количество техники. В частности, они уже осуществляют пешие штурмы, используют также мотоциклы и багги.
По словам Виталия Бицака, изменение тактики врага на Харьковщине заключается в том, что у него "сейчас очень мало бронированной техники".