Оккупанты нанесли удар по подразделению ГСЧС на Херсонщине: пострадали спасатели

Российские войска продолжают наносить удары по Херсонской области. В результате одной из последних атак пострадало подразделение ГСЧС.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия атаки на подразделение ГСЧС

Россияне на Херсонщине атаковали подразделение ГСЧС. В результате вражеского удара пострадали спасатели.

в результате попадания трех вражеских FPV-дронов в одну из пожарно-спасательных частей Херсонской области, травмированы три спасателя. Их доставили в медучреждение для обследования,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки на подразделение ГСЧС / Фото ГСЧС

Также было повреждено здание подразделения, ворота пожарного депо, кровлю, окна и автомобиль.

Напомню, что в ночь на 18 июня Россия нанесла масштабный удар по Запорожью. Глава ОВА Иван Федоров рассказал, что по городу в целом было выпущено 13 "Шахедов". Вследствие вражеской атаки пострадали промышленные объекты, которые никоим образом не связаны с оборонной промышленностью.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в результате вражеской атаки разрушено много объектов предприятий.