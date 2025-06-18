Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки атаки на підрозділ ДСНС

Росіяни на Херсонщині атакували підрозділ ДСНС. Внаслідок ворожого удару постраждали рятувальники.

‍Унаслідок влучання трьох ворожих FPV-дронів в одну з пожежно-рятувальних частин Херсонської області, травмовані три рятувальники. Їх доставили до медзакладу для обстеження,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на підрозділ ДСНС / Фото ДСНС

Також було пошкоджено будівлю підрозділу, ворота пожежного депо, покрівлю, вікна та автомобіль.

Нагадаю, що у ніч на 18 червня Росія завдала масштабного удару по Запоріжжю. Очільник ОВА Іван Федоров розповів, що по місту загалом було випущено 13 "Шахедів". Внаслідок ворожої атаки постраждали промислові об'єкти, які жодним чином не пов'язані з оборонною промисловістю.

На щастя, минулося без постраждалих. Однак внаслідок ворожої атаки зруйновано багато об'єктів підприємств.