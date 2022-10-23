В Херсонской области украинский военный сбил российский вертолет из пулемета
Украинские защитники продолжают уничтожать как вражеский состав оккупантов, так и их технику. В частности, и на Херсонском направлении.
Украинский военный сбил российский вертолет из пулемета
Так, матрос одного из подразделений одесской бригады морской пехоты сбил из пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор". Об этом сообщили в 35 отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.
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По данным бригады, морпех вовремя отреагировал на появление российского вертолета и уничтожил его пулеметным огнем.
Уничтожил вражеский вертолет из пулемета. Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета и пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летательный,
– отметили в ведомстве.
Морпех уничтожил вражеский вертолет из пулемета / Фото из фейсбука 35 отдельной бригады морской пехоты
Потери врага по состоянию на 23 октября
ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожили 67 470 захватчиков, только за минувшие сутки – 400 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2 584 (+5 единиц),
- боевых бронированных машин – 5 284 (+18 единиц),
- артиллерийских систем – 1 667 (+14 единиц),
- РСЗО – 374 (+1 единица),
- средств ПВО – 189,
- самолетов – 270,
- вертолетов – 245 (+2 единицы),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 361 (+20 единиц),
- крылатых ракет – 350 (+21 единица),
- кораблей и катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18 единиц),
- специальной техники – 148.
В то же время, как отметили в Генштабе, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.
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