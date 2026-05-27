Об этом пишет Суспільне.
Что известно о взрывах в Хмельницкой области?
Воздушная тревога в Хмельницкой области прозвучала в 21:57. Воздушные силы предупреждали о взлете российского самолета МиГ-31К.
Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– писали военные.
Уже в 22:04 Воздушные силы предупредили о ракете, движущейся в Хмельницкую область, вероятно, в направлении города Староконстантинов. Буквально через минуту в регионе услышали взрывы.
"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", – сообщили корреспонденты Суспильного.
Мониторы также писали о взрывах в Хмельницкой области. Вероятно, это были пуски гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".
Сейчас о последствиях взрывов в ОВА ничего не писали.
Напомним, 27 мая взрывы также раздавались в Днепре. В направлении города двигалась скоростная цель.
Кроме того, вечером оккупанты также обстреляли из РСЗО детскую площадку в Херсоне. В результате этого погиб человек, а также пострадали 3 человека, среди которых есть дети.