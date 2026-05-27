Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи у Хмельницькій області?

Повітряна тривога у Хмельницькій області пролунала о 21:57. Повітряні сили попереджали про зліт російського літака МіГ-31К.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– писали військові.

Уже о 22:04 Повітряні сили попередили про ракету, що рухається на Хмельниччину, ймовірно, у напрямку міста Старокостянтинів. Буквально через хвилину у регіоні почули вибухи.

"На Хмельниччині було чути звуки вибухів", – повідомили кореспонденти Суспільного.

Монітори також писали про вибухи у Хмельницькій області. Ймовірно, це були пуски гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

Наразі про наслідки вибухів в ОВА нічого не писали.

Нагадаємо, 27 травня вибухи також лунали у Дніпрі. У напрямку міста рухалася швидкісна ціль.

Окрім того, ввечері окупанти також обстріляли з РСЗВ дитячий майданчик у Херсоні. Внаслідок цього загинув чоловік, а також постраждали 3 людини, серед яких є діти.