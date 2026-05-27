В Хмельницкой области прогремели взрывы: враг мог пустить "Кинжалы"

В Хмельницкой области поздно вечером 27 мая прогремели взрывы. Это произошло на фоне всеукраинской тревоги из-за взлета самолетов МиГ-31К.

Об этом пишет Суспільне.

Смотрите также В Киеве объявили воздушную тревогу, Россия подняла МиГ-31К: в каких областях угроза

Что известно о взрывах в Хмельницкой области?

Воздушная тревога в Хмельницкой области прозвучала в 21:57. Воздушные силы предупреждали о взлете российского самолета МиГ-31К.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– писали военные.

Уже в 22:04 Воздушные силы предупредили о ракете, движущейся в Хмельницкую область, вероятно, в направлении города Староконстантинов. Буквально через минуту в регионе услышали взрывы.

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", – сообщили корреспонденты Суспильного.

Мониторы также писали о взрывах в Хмельницкой области. Вероятно, это были пуски гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

Сейчас о последствиях взрывов в ОВА ничего не писали.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

Напомним, 27 мая взрывы также раздавались в Днепре. В направлении города двигалась скоростная цель.

Кроме того, вечером оккупанты также обстреляли из РСЗО детскую площадку в Херсоне. В результате этого погиб человек, а также пострадали 3 человека, среди которых есть дети.