На ядерном фронте – без изменений, – в Пентагоне пока не видят оснований беспокоиться через Россию

В Пентагоне прокомментировали вероятную ядерную угрозу со стороны России. В частности, в настоящее время США не видят изменений.

Соответствующую информацию обнародовали в Минобороны США. Такая ситуация по состоянию на 26 мая, то есть на 92-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

В рамках возможного, – в ООН высказались о перспективах ядерного конфликта в Украине

В Пентагоне заявили, что ситуация по ядерному оружию не изменилась

На ядерном фронте по-прежнему. Я не видел ничего, что бы указывало на то, что нам нужно изменить нашу позицию стратегического сдерживания врага.

– объяснили в Пентагоне.

В Министерстве обороны США заявили, что нет ничего, что указывало бы на неизбежное применение тактического ядерного оружия россиянами в Украине.

Ядерное оружие не является настоящим преимуществом

Генерал-лейтенант США Бен Годжес, командовавший Сухопутными силами США в Европе в 2014-2018 годах, заявил, что нажатие красной кнопки не поможет Путину .

Я не верю, что он может действительно использовать ядерное оружие, потому что это не даст ему никаких преимуществ. Если бы это было настоящим преимуществом, он бы использовал это,

– объяснил генерал.

Бен Годжес заверил, что Владимир Путин имеет единственное преимущество, пока не применит это оружие. Если это случится – он его потеряет. В частности, тогда:

избавит себя от этих рычагов влияния и непременно получит ответ;

потому что Запад уже не сможет оставаться в стороне .

Последние новости о ядерном оружии России

Россия постоянно угрожает Украине и миру ядерным оружием. В конце апреля в США также объясняли , что не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на угрозы из Кремля.

В начале мая советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что реакция на применение Путиным ядерного оружия будет мгновенной . В частности, предположил, что говорится, что Россия может получить соответствующий удар непосредственно по высшему военно-политическому руководству России и бункеры не спасут.

В тот период военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Кремль будет пугать ядерным ударом до конца российско-украинской войны . Тогда Путин раз напоминал Западу, что ракеты, которые могут нанести ядерный удар, в России есть.

25 мая в Совбезе Организации Объединенных Наций заявили, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной. Генсек ООН Антониу Гутерреш признает, что последствия войны в Украине будут глобальными.

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