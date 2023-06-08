В Украине объявлена воздушная тревога: возможен пуск ракет с моря
8 июня 2023, 19:58Читати новину українською
В части Украины объявлена воздушная тревога – сообщают о возможных пусках ракет. Сначала об угрозе предупредили на Востоке и Юге, а затем распространились и на другие регионы.
Воздушная тревога 8 июня была объявлена сначала в Донецкой и Харьковской областях. По сообщениям мониторинговых каналов, вероятно, был пуск ракет типа "Калибр", информирует 24 Канал.
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20:01 Под угрозой почти вся Украина – тревоги распространились на: Закарпатскую; Львовскую; Волынскую; Ровенскую; Тернопольскую; Ивано-Франковск; Черновицкую; Хмельницкую; Винницкую; Черкасскую; Кировоградскую; Полтавскую; Днепропетровск; Запорожскую; Сумской области.19:56 Тревоги распространились на Юге – Херсонская и Николаевская области тоже "покраснели".19:53 Мониторинговые каналы сообщили о возможных пусках ракет типа "Калибр".19:49 Тревогу объявили в Одесской области.19:27 Воздушная тревога была объявлена на Востоке страны - в Донецкой и Харьковской областях.