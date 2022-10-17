На Юге наши силы ПВО всего за один час сбили 11 дронов-камикадзе

Украинские военные 16 октября всего за 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе. Российская авиация так и не долетела до своего места назначения.

Дроны-камикадзе иранского производства удалось уничтожить на Юге Украины. Они пытались атаковать нашу страну на протяжении 21:30 – 22:30 16 октября.

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На Юге Украины снова атака дронов-камикадзе Shahed-136. И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны,

– рассказали военные.

9 Shahed-136 ликвидировали Воздушные силы, а еще по одному нацгвардейцы и терробороновцы.