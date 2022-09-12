На Юге оккупанты пытаются сдаться, до "жеста доброй воли" осталось немного, – обозреватель

После успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины вражеские подразделения на Юге выискивают способы выйти на контакт с нашими подразделениями. Все для того, чтобы провести так называемые переговоры о сложении оружия.

Очевидно, что учитывая морально-психологическое состояние оккупантов и их положение на фронте, перспектив у врага осталось мало. Об этом в эфире 24 канала сказал военный обозреватель Денис Попович.

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До "жеста доброй воли" осталось немного,

– заверил он.

Последствия контрнаступления

И отметил, что некоторые сообщения о том, что россияне на определенных участках фронта на Херсонщине просто пытаются сдаться в плен украинской армии, начали появляться еще вчера.

Денис Попович военный обозреватель Поэтому этот процесс – следствие того, что происходило на Харьковщине. Морально-психологическая "коррозия" – очень заразная "болезнь". Она быстро распространяется. Она поразила подразделения россиян на Юге.

Как добавил он, если действительно этот процесс происходит, то совсем скоро россияне могут "тактически продвинуться назад" и отступить. Хотя все это зависит от подразделений оккупантов. Так что трудно что-то прогнозировать наверняка, однако времени осталось немного для этого "маневра".

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ВСУ освобождают Херсонщину

За последние две недели ВСУ освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. Военные отлично выполнили задачи и продвигаются вперед.

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов уже почти 6 тысяч квадратных километров. Речь идет о территориях, освобожденных во время наступления ориентировочно с 29 августа.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан сказал 24 каналу, что те задачи, которые были у украинских воинов по правобережью Херсонщины, выполнены. Сейчас есть главная задача – полное уничтожение правобережной группировки. Как следствие – освобождение территорий и населённых пунктов, которые будут на этих территориях.