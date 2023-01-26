На Юге – снова тревога: сообщают о новых пусках ракет
На Юге Украины снова началась воздушная тревога. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.
Там ведь возможны новые пуски ракет. Виталий Ким сообщил, что ракеты уже в Николаевской области.
По всей Украине звучала воздушная тревога: были пуски ракет
Где второй раз за день раздались тревоги
Ориентировочно в 13:51 26 января воздушная тревога прозвучала в:
- Одесской;
- Николаевской;
- в Херсонской областях.
Также тревога с 11 декабря 2022 продолжается на территории временно оккупированного Крыма, а с 4 апреля - в Луганской области.
В Николаевской области прогремели взрывы
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ориентировочно в 13:56 26 января заявил, что у Николаевской области ракеты. Поэтому чиновник призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.
По данным СМИ, ориентировочно в 14:01 в Николаевской области прогремели взрывы.
По данным monitor, был запуск ракет с акватории Черного моря. Впоследствии сообщили, что в Николаевской и Одесской области сработало ПВО.