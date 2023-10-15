На Юге украинские защитники уничтожили 2 лодки и пункт управления дронами

Оккупанты в Черном и Азовском морях передислоцируются, тяготея к Новороссийску. Однако враги держат 12 кораблей в Черном море и 1 в Азовском.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что враги держат один ракетоноситель, подлодку, которая может быть снаряжена до 4 ракет типа "Калибр", пишет 24 Канал.

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Как ВСУ отработали на Юге Украины

Наталья Гуменюк объяснила, что вокруг реки Днепр идет контрбатарейное противодействие. Также враг продолжает террористическим способом оказывать давление на мирное население, на правый берег. В частности, оккупанты осуществляют авиационные удары ночью, атакуя жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, сельскохозяйственные предприятия.

Кроме того, враги бьют из артиллерии, однако оккупанты используют меньше боеприпасов. Это говорит о том, что у врагов снарядный голод.

Мы продолжаем над этим работать и можем сказать, что за прошедшие сутки (14 октября – 24 Канал) уничтожен очередной контрольный пункт врага, командный и пункт управления БпЛА,

– заявила Наталья Гуменюк.

Спикер отметила, что оккупанты на Юге Украины активно используют свои беспилотники разведывательного типа и дроны для сброса осколочных боеприпасов.

На Юге ВСУ уничтожили вражеские лодки

Капитан 1 ранга рассказала, что ночь на 15 октября на Юге Украины была довольно беспокойной, однако военные еще подводят итоги.

Однако, если за день оккупанты совершили 2 авиационных удара с использованием двух КАБов, то вечером и ночью – 2 удара с использованием 10 КАБов.

Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты на Днепре пытаются отслеживать ситуацию маневровым способом, высылая свои диверсионно-разведывательные группы на лодках.

Но опять же за прошедшие сутки (14 октября – 24 Канал) – минус две лодки и используют их сугубо вдоль левого берега. Продвижение вдоль правого берега мы не фиксируем,

– заявила спикер.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга добавила, что враги пытаются собрать информацию о будущих действиях Сил обороны и развертывать свои наблюдательные пункты на островах.

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