На Юге враг пытался захватить наблюдательный пункт ВСУ: оккупантов "поприветствовали" огнем
Источник:оперативное командование "Юг"
На Юге 17 августа российские оккупанты пытались захватить наблюдательный пункт ВСУ. Однако наши защитники успешно отразили вражескую атаку.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе остается сложной и напряженной. Однако ее полностью контролируют наши защитники.
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ВСУ успешно отбивают вражеские атаки на Юге
В ОК "Юг" отметили, что российские оккупанты находятся на своих обустроенных рубежах обороны. Существенных изменений в количестве личного состава вражеских войск нет. В то же время, морально-психологическое состояние захватчиков продолжает ухудшаться.
Несмотря на это, они до сих пор пытаются улучшить свое положение и атаковать позиции ВСУ. В частности, 17 августа российский мотострелковый взвод при поддержке реактивной системы залпового огня попытался скрытно захватить наблюдательный пункт наших защитников.
Открытым огнем (враг – 24 канал) был остановлен и ретировался,
– отметили в ОК "Юг".
Также оккупанты в течение дня продолжали практику авиационных ударов по позициям ВСУ вдоль линии столкновения. Враг атаковал трижды, однако ни разу успеха не имел.
Кроме этого, захватчики применили 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения украинской системы противовоздушной обороны. Однако результата снова никакого не было.
Также россияне 4 раза атаковали Зеленодольскую общину Криворожья тяжелой ствольной артиллерией и дважды били по ней из "Града". К счастью, все вражеские снаряды попали по открытой местности, поэтому человеческих потерь не было.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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