На Юге ВСУ ликвидировали 20 россиян, вражескую технику и склады боеприпасов

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов. ВСУ ликвидируют как личный состав врага, так и технику и боеприпасы.

На Юге ВСУ ликвидируют оккупантов и их технику

Таким образом, Вооруженные Силы Украины ежедневно делают нашу страну ближе к Победе. В частности, ВСУ уничтожают противника и на Юге Украины.

Главное На Львовщине слышали взрывы, украинские военные сбили вражеский самолет: основное за 81 день войны

Так, эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией Воздушных сил Украины уничтожено:

20 рашистов

3 склада вражеских боеприпасов в разных областях

бронированную и автомобильную технику

самоходную артиллерийскую установку

Какая ситуация на Юге

В то же время в ведомстве отметили, что в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий, совершенствует инженерное обустройство своих позиций. Русские настолько сильно хотят закрепиться, что применяют железобетонные конструкции. Однако активных наступательных действий в областях не ведет. Из последних – по Николаевщине нанесен ракетный удар.

При этом в Черном море продолжает находиться 2 корабля – носители крылатых ракет и 5 больших десантных кораблей. Психологическое давление и угроза ракетных ударов с моря актуальность не теряют.

Кроме того, ОК "Юг" напомнило, что в Одесской области штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу вражескую морскую мину. Она будет обезврежена специалистами подрывной команды.

Однако это еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод. Южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит и зона опасности,

– предостерегли в сообщении.

Последние данные о потерях врага

Смотрите также – безумные потери врага по состоянию на 14 мая: видео