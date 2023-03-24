Мобилизация в Украине: на какой срок можно получить отсрочку
В Украине из-за военной агрессии России продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву во время мобилизации.
В то же время некоторые лица могут получить отсрочку от военной службы, пишет 24 Канал. Чтобы получить отсрочку от призыва при мобилизации при наличии для этого условий, нужно подать заявление об отсрочке и добавить к нему документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.
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Отсрочка действительна в течение 6 месяцев
В Украине право на отсрочку существует на время, пока существует обстоятельство, по которому предоставляется отсрочка. Однако студенты и аспиранты должны ежегодно осенью подавать справки, подтверждающие их обучение и право на отсрочку.
Лица, получившие отсрочку, в большинстве случаев получают ее на 6 месяцев – затем ее нужно возобновлять.
Лица с инвалидностью III группы не могут призвать без их согласия. Если военнообязанный получил отсрочку из-за заболевания родственника и ухода – отсрочка будет продолжаться до тех пор, пока будет необходим уход.
Отсрочку могут аннулировать
Следует отметить, что существует список обстоятельств, когда отсрочку могут аннулировать. В статье 23 Закона о "Мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что отсрочку могут аннулировать, если:
- комиссия МСЭК не подтвердила инвалидность;
- ВЛК не подтвердила негодность военной службы в течение 6 месяцев;
- один из трех детей на иждивении мужчины уже достиг 18 лет;
- отпала необходимость заниматься родственником с инвалидностью I или II группы;
- отпала необходимость заботиться больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;
- отпала необходимость ухаживать за больными мужем или женой или родителями мужа или жены, которую ранее назначала комиссия МСЭК;
- отпала необходимость заботиться недееспособным лицом;
- военнообязанный утратил статус народного депутата;
- лицо уволили со службы в одном из учреждений, указанных в перечне части 14 статьи 23 Закона;
- военнообязанный закончил обучение в университете, на аспирантуре или докторантуре или уволен с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях или организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы менее чем на 0, 75 ставки научных и научно-педагогических работников;
- срок действия бронирования завершился и его не восстановили;
- предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила мобилизационное задание (заказ) или его отменили;
- предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила производство товаров, выполнения работ и услуг для нужд ВСУ или других военных формирований;
- предприятие, учреждение или организация, предоставившая бронирование, утратила статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- орган власти или предприятие, учреждение или организация, предоставляющие бронирование, ликвидировались;
- военнообязанного уволили из органа власти, предприятия, учреждения или организации, предоставившей ему бронирование.