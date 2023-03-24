Мобилизация в Украине: на какой срок можно получить отсрочку

В Украине из-за военной агрессии России продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву во время мобилизации.

В то же время некоторые лица могут получить отсрочку от военной службы, пишет 24 Канал. Чтобы получить отсрочку от призыва при мобилизации при наличии для этого условий, нужно подать заявление об отсрочке и добавить к нему документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.

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Отсрочка действительна в течение 6 месяцев

В Украине право на отсрочку существует на время, пока существует обстоятельство, по которому предоставляется отсрочка. Однако студенты и аспиранты должны ежегодно осенью подавать справки, подтверждающие их обучение и право на отсрочку.

Лица, получившие отсрочку, в большинстве случаев получают ее на 6 месяцев – затем ее нужно возобновлять.

Лица с инвалидностью III группы не могут призвать без их согласия. Если военнообязанный получил отсрочку из-за заболевания родственника и ухода – отсрочка будет продолжаться до тех пор, пока будет необходим уход.

Отсрочку могут аннулировать

Следует отметить, что существует список обстоятельств, когда отсрочку могут аннулировать. В статье 23 Закона о "Мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что отсрочку могут аннулировать, если: