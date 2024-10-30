В Киевской области и еще в нескольких областях объявляли тревогу: какая причина

В ряде областей днем 30 октября раздается воздушная тревога. Она была связана с ракетной опасностью.

Тревога доходила до Киевской области. 24 Канал призывает жителей всех областей Украины направляться в укрытие гражданской защиты, если есть опасность.

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Воздушная тревога была в ряде областей Украины