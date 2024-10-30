В Киевской области и еще в нескольких областях объявляли тревогу: какая причина
В ряде областей днем 30 октября раздается воздушная тревога. Она была связана с ракетной опасностью.
Тревога доходила до Киевской области. 24 Канал призывает жителей всех областей Украины направляться в укрытие гражданской защиты, если есть опасность.
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Воздушная тревога была в ряде областей Украины
Отбой угрозы. Воздушные силы проинформировали, что в Киевской области также есть угроза ракетной опасности. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях.
В каких областях объявлена воздушная тревога
Отбой угрозы.
Воздушные силы проинформировали, что в Киевской области также есть угроза ракетной опасности.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях.