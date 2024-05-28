В Украине снова тревога: взлетел МиГ

28 мая 2024, 19:33
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Ранее в ряде областей Украины вечером 28 мая объявляли воздушную тревогу. Причиной этого была ракетная опасность.

Об этом предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя. 

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Где сейчас воздушная тревога

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

20:20, 28 мая

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– написали Воздушные силы в 20:17.

Мониторы утверждают, что взлет состоялся из Астрахани.

19:47, 28 мая

Почти во всех областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза остается только для Запорожской и Донецкой областей из-за активности вражеской тактической авиации.

19:36, 28 мая

В Киевской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

19:30, 28 мая

На Киевщине также объявили тревогу

Воздушные силы заявили, что ракетная опасность распространилась и на Киевскую область.


Карта тревог по состоянию на 19:30

19:19, 28 мая

В ряде областей объявили тревогу

После этого в ряде областей объявили воздушную тревогу. Так, сигнал об опасности прозвучал в:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской областях.

На Харьковщине сигнал об опасности прозвучал раньше – в 18:55.

19:18, 28 мая

Воздушные силы предупредили о скоростной цели

Воздушные силы предупредили, что в направлении Кировоградской области летит скоростная цель через Полтавскую область.

Автор: Анжеліка Байбак