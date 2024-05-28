В Украине снова тревога: взлетел МиГ
Ранее в ряде областей Украины вечером 28 мая объявляли воздушную тревогу. Причиной этого была ракетная опасность.
Об этом предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя.
Смотрите также Россияне обстреляли терминал Запорожского аэропорта: каковы масштабы разрушений
Где сейчас воздушная тревогаОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, Мониторы утверждают, что взлет состоялся из Астрахани. Почти во всех областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза остается только для Запорожской и Донецкой областей из-за активности вражеской тактической авиации. В Киевской области прозвучал отбой воздушной тревоги. После этого в ряде областей объявили воздушную тревогу. Так, сигнал об опасности прозвучал в: На Харьковщине сигнал об опасности прозвучал раньше – в 18:55. Воздушные силы предупредили, что в направлении Кировоградской области летит скоростная цель через Полтавскую область.
– написали Воздушные силы в 20:17.
На Киевщине также объявили тревогу
В ряде областей объявили тревогу
Воздушные силы предупредили о скоростной цели
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
Мониторы утверждают, что взлет состоялся из Астрахани.
Почти во всех областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза остается только для Запорожской и Донецкой областей из-за активности вражеской тактической авиации.
В Киевской области прозвучал отбой воздушной тревоги.
После этого в ряде областей объявили воздушную тревогу. Так, сигнал об опасности прозвучал в:
На Харьковщине сигнал об опасности прозвучал раньше – в 18:55.
Воздушные силы предупредили, что в направлении Кировоградской области летит скоростная цель через Полтавскую область.