В Украине снова тревога: взлетел МиГ

Ранее в ряде областей Украины вечером 28 мая объявляли воздушную тревогу. Причиной этого была ракетная опасность.

Об этом предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя.

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Где сейчас воздушная тревога

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