На Киевщине и возле Киева работает ПВО по ударным БПЛА
Воздушная тревога в Киеве и многих областях. Продолжается угроза применения ударных дронов врагом.
О работе БПЛА в Киевской области сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент о воздушной атаке.
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Что известно о взрывах в Киевской области 24 января ночью
Россия чуть ли не ежедневно атакует Киевскую область ударными БПЛА. Ночью 24 января в области снова раздавались взрывы. Воздушную тревогу в области объявили в 01:26, через полчаса – в Киеве.
Киевская военная областная администрация проинформировала граждан, что в регионе фиксируют ударные дроны врага, поэтому силы противовоздушной обороны работают, отражая атаку.
По информации мониторинговых каналов, дроны подлетали и к самому Киеву, поэтому работу ПВО слышали и киевляне.
Власть, как всегда, призывает не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. И ни в коем случае не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Есть также сообщение от Воздушных сил:
Продолжается боевая работа в Киевской области. Группа БПЛА в районе столицы.Обратите внимание! Оперативно о тревогах и опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.