На Киевщине и возле Киева работает ПВО по ударным БПЛА

Воздушная тревога в Киеве и многих областях. Продолжается угроза применения ударных дронов врагом.

О работе БПЛА в Киевской области сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент о воздушной атаке.

Хронология ночи Россияне снова запустили "Шахеды": в Киеве и ряде областей – воздушная тревога

Что известно о взрывах в Киевской области 24 января ночью

Россия чуть ли не ежедневно атакует Киевскую область ударными БПЛА. Ночью 24 января в области снова раздавались взрывы. Воздушную тревогу в области объявили в 01:26, через полчаса – в Киеве.

Киевская военная областная администрация проинформировала граждан, что в регионе фиксируют ударные дроны врага, поэтому силы противовоздушной обороны работают, отражая атаку.

По информации мониторинговых каналов, дроны подлетали и к самому Киеву, поэтому работу ПВО слышали и киевляне.

Власть, как всегда, призывает не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. И ни в коем случае не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Есть также сообщение от Воздушных сил:

Продолжается боевая работа в Киевской области. Группа БПЛА в районе столицы.