В Ирпени в Киевской области из-за обломков дронов произошло возгорание: огонь укрощают спасатели

В Ирпени в Киевской области из-за падения обломков вражеских дронов произошло возгорание. Там загорелся гражданский объект.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Какие последствия атаки в Киевской области

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что из-за падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов области возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу.

Сейчас огонь локализован. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели,

– написал он.

Впоследствии городской голова Ирпеня Александр Маркушин подтвердил, что возгорание произошло в его городе.

"В результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание нежилого здания в Ирпени. По состоянию на 01:00 без жертв. Все службы на месте, тушат пожар, разбирают завалы", – рассказал мэр.

Кроме того, местные телеграм-каналы опубликовали видео вероятного попадания российского беспилотника в дом в Ирпени Киевской области. На кадрах можно увидеть, как на месте вспыхнул пожар.

Кадры с возможного места попадания в Ирпени: смотрите видео

К слову, попадание из-за вражеских "Шахедов" также 25 октября было и в Киеве. Там дрон прилетел в верхние этажи дома, из-за чего произошло возгорание. На месте также были пострадавшие, погибла 14-летняя девочка.