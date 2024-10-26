В Ирпени в Киевской области из-за обломков дронов произошло возгорание: огонь укрощают спасатели
Источник:Киевская ОВА
В Ирпени в Киевской области из-за падения обломков вражеских дронов произошло возгорание. Там загорелся гражданский объект.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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Какие последствия атаки в Киевской области
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что из-за падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов области возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу.
Сейчас огонь локализован. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели,
– написал он.
Впоследствии городской голова Ирпеня Александр Маркушин подтвердил, что возгорание произошло в его городе.
"В результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание нежилого здания в Ирпени. По состоянию на 01:00 без жертв. Все службы на месте, тушат пожар, разбирают завалы", – рассказал мэр.
Кроме того, местные телеграм-каналы опубликовали видео вероятного попадания российского беспилотника в дом в Ирпени Киевской области. На кадрах можно увидеть, как на месте вспыхнул пожар.
Кадры с возможного места попадания в Ирпени: смотрите видео
К слову, попадание из-за вражеских "Шахедов" также 25 октября было и в Киеве. Там дрон прилетел в верхние этажи дома, из-за чего произошло возгорание. На месте также были пострадавшие, погибла 14-летняя девочка.