На Киевщине новорожденного ребенка оставили в сумке на улице: полиция разыскивает мать
Киевские полицейские разыскивают мать, которая оставила новорожденного ребенка в сумке. Ребёнка нашли прямо на улице, возле одного из домов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.
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Что известно о ребенке на улице в Богуславе
В четверг, 2 января, на одной из улиц города Богуслав, что в Киевской области, рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика.
Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи сейчас проводят обследование его состояния здоровья,
– сообщили правоохранители.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.
Также в полиции Киевщины обратились к гражданам с призывом, если им известна какая-либо информация о происшествии или возможных свидетелей, обратиться по спецлинии "102" или в ближайшее отделение полиции.
Заметим, в этот же день в на Выдубичах в Киеве грузовой автомобиль протаранил забор и упал с моста. Предварительно, водитель не справился с управлением. Сам водитель жив, ему оказывают медицинскую помощь.